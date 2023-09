Et dire que nous aurions dû vivre un mois de septembre en pente douce, tranquille comme Basile avant d’entamer le sprint final du Mondial.

Dans un monde parfait comme l’avaient certainement imaginé Fabien Galthié et son staff, les Bleus auraient donc déroulé en pères peinards après être montés très hauts sur l’échelle de la tension pour battre les All Blacks, lors du match d’ouverture ; de quoi laisser souffler les braves pour s’éviter la blessure de trop, donner du temps à leurs doublures et entretenir une forme d’émulation en pilotant les mains en haut du guidon.

Il faut croire que c’était trop demander. Car le contexte si particulier d’une Coupe du monde en France a très vite mis le feu aux plans du sélectionneur après la victoire peu glorieuse remportée face à la modeste Uruguay (27-12). Un match, un seul, a donc tout chamboulé et qu’importe si le suivant, face à la Namibie ne présentait pas plus de risque pour les Bleus qu’une aimable opposition dirigée. La preuve par les faits, et surtout par le résultat : à Marseille, les Bleus sont entrés dans l’Histoire sans jamais avoir à forcer leur talent. Ils ont étalé leurs atouts offensifs comme d’autres enfilent des perles. Trop faciles. Jusqu’à la blessure d’Antoine Dupont, tout était parfait. La suite, hélas, nous laissera un goût sacrément amer...

Mais au-delà des leçons du soir et avant d’avoir à vivre le prochain France-Italie comme un sommet à ne surtout pas rater, il est urgent d’y voir clair : le réservoir de cette équipe n’est pas aussi profond que nous l’avions tous imaginé ; certainement que nous avons vu trop beaux ces Bleus rattrapés la pression ; le XV de France est plus que jamais dépendant de ses joueurs «Premium » qu’il devra gérer avec une prudence extrême. Et, là encore, Dupont...

Surtout, pas la peine de se raconter des histoires. Malgré le discours apaisant du sélectionneur, malgré ses sourires et ses mots toujours choisis aux petits oignons, le XV de France et son entourage ont dû redoubler d’efforts pour dégonfler le ballon de tensions qui menaçait. Ce fut un drôle d’exercice, mené pour ne pas avouer la déception, minimiser l’échec et laisser croire au mythe du monde parfait. Sauf que le XV de France, malgré ses progrès, n’en a pas fini avec son histoire et sa façon ératique d’appréhender la compétition. À de très rares exceptions, les matchs de poule en Coupe du monde n’ont jamais été des longs fleuves tranquilles et l’édition 2023 entretient la légende d’un rugby à réaction, mais si peu avare en émotions... Et Thomas Ramos ne croyait pas si bien dire, mardi en conférence de presse, quand il lâcha en forme de boutade : « On aime bien quand Fabien est tendu ». Parce que ce XV de France comme tant d’autres a besoin d’être piqué, maintenu éveillé et bousculé dans ses certitudes pour donner le meilleur de lui-même. Voilà qui tombe bien. Maintenant que la balade namibienne a réchauffé les cœurs, les Bleus doivent foncer. D’ici au 28 octobre (si tout va bien), il n’aura plus guère d’occasion de s’endormir sur ses lauriers. L’ascension finale se fera sans palier de décompression, ou elle s’arrêtera net. Et il ne s’agira alors pas d’une évolution, mais d’une vraie révolution.