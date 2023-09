Arrivés lundi dans la "capitale de la Provence", les bleus ont rapidement trouvé leurs marques, le merveilleux accueil des locaux se couplant à un relatif anonymat fort apprécié par les joueurs…

Aix-en-Provence, ancienne Aquae Sextiae. On imagine aisément que c’est en premier lieu pour des raisons de logistique purement pratiques et géographiques que l’état-major du XV de France a pris la décision d’y installer son "second camp de base", pour négocier au mieux ces deux rencontres en trois semaines qui mèneront les Bleus de Marseille à Lyon. Reste que pour tous ses à-côtés, également, la capitale de la Provence faisait figure de destination idéale, entre son climat, sa douceur de vivre, et la relative tranquillité qui y accompagne les Bleus. "On est arrivé dimanche soir, on a eu la chance de bénéficier d’un comité d’accueil sympa, et on a découvert petit à petit, souriait le troisième ligne Paul Boudehent. L’endroit est vraiment superbe et on va forcément essayer de profiter un peu du cadre en se laissant porter, comme une bouée qui suit la marée."

Et c’est effectivement en suivant la métaphore du Rochelais que les Bleus ont pris progressivement leurs marques, en s’octroyant notamment dès le lundi soir une petite sortie dans les restaurants de la ville, avant la journée off du mardi qui a permis aux Tricolores de se ressourcer. Si certains ont pris le parti de se rendre en bord de mer, à Cassis ou à La Ciotat, une bonne partie du groupe est toutefois restée à proximité de leur hôtel, déambulant tranquillement entre le cours Mirabeau et la magnifique vieille ville, dans un anonymat quasi total que les Bleus ont apprécié… Croisés alors qu’ils flânaient au pied de la statue de bon roi René en compagnie de Baptiste Couilloud, François Cros et Thibaud Flament s’en amusaient. "Des gens qui nous ont abordés ont compris que nous étions joueurs de l’équipe de France, mais ils nous ont pris pour Anthony Jelonch et Paul Boudehent", se marraient-ils. Une anecdote qui symbolise assez bien l’intérêt des gens du cru, davantage préoccupés au sujet de l’actualité sportive par les déboires connus par l’Olympique de Marseille que par la présence des Bleus…

Le stade Carcassonne totalement réhabilité

Aperçu en terrasse où il dégustait une petite douceur au pied de la statue du bon roi René, le spécialiste de la touche Karim Ghezal confirmait avec enthousiasme notre première impression. "Aix-en-Provence, c’est un super compromis pour nous. On profite du climat du Sud de la France sans pour autant être écrasés par la pression populaire, comme ça aurait pu être le cas dans une ville de mordus de rugby. Il y a de l’intérêt de la part des gens mais c’est tout à fait gérable : au pied de notre hôtel, il y a en permanence une vingtaine de personnes qui nous attendent pour des autographes et les joueurs jouent le jeu. Tout se fait dans le respect, on ne se sent pas submergés. Et comme les installations sont tops, on peut dire que nous sommes très bien ici…"

En effet, au-delà du confort grand luxe de l’hôtel Renaissance, au sommet de l’esplanade Mozart, les Bleus ont été accueillis comme des rois sur le site du stade Carcassonne, complètement rénové pour l’occasion. "On aurait adoré accueillir les Bleus sur notre centre d’entraînement mais toutes nos pelouses sont synthétiques et World Rugby veut une Coupe du monde sur herbe naturelle, nous expliquait le manager de Provence Rugby Mauricio Reggiardo. Du coup, depuis 10 mois, la mairie a investi pour construire un espace musculation provisoire de 500 m² sur le site du stade Carcassonne, elle a également refait toute la pelouse et rafraîchi les tribunes pour totalement réhabiliter le site." Lequel continuera à être transformé, après le passage des Bleus, en une "plaine nature" bientôt ornée d’une centaine d’arbres et qui deviendra des sites d’entraînement pour les délégations nationales lors des JO 2024, le stade Carcassonne jouxtant en outre la piscine Yves-Blanc (centre d’entraînement officiel des JO), dont les Bleus bénéficient sur certains créneaux. Un site d’exception donc, copieusement surveillé de surcroît, puisque le voisinage a reçu de la part de la police des consignes pour refuser l’accès aux "journalistes" un peu trop curieux. Histoire d’éviter fuites et tentatives d’espionnage de la part des équipes adverses, entre prudence et paranoïa…