L’ancien ailier international Rémy Grosso possède, en sus de son activité professionnelle au Lou, un hobby pour le moins original. Et c’est la raison pour laquelle Ardie Savea, le capitaine des All Blacks, l’a contacté la semaine dernière…

Il y a huit ans, Rémy Grosso (34 ans, 5 sélections) faisait partie du groupe France qui disputait alors la Coupe du monde au Royaume-Uni. Face au Canada, en match de poule, l’ancien ailier du Lou, de Castres et Clermont avait même marqué un essai, participant ainsi à la large victoire tricolore face aux Canucks de Jamie Cudmore (41-18), dans la tristounette bourgade de Milton Keynes. Retiré des terrains depuis maintenant deux ans, Grosso travaille pour le secteur associatif du Lou et a développé, en parallèle, un business qui commence à faire parler de lui. Mardi matin, il nous expliquait au téléphone : "C’est une activité que je pratique depuis maintenant quelques années : je customise des crampons déjà portés, et j’en fais des trophées".

Quand les chaussures d'un des meilleurs joueurs du monde, Ardie Savea, sont customisées par l'ancien du @LeLOURugby Rémy Grosso\ud83d\ude0d#TOP14 #RWC2023 pic.twitter.com/4xDfhwAdb8 — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 18, 2023

Par le passé, l’ancien ailier du XV de France a donc réalisé des trophées pour Thomas Ramos à la demande de l’épouse de celui-ci, Demba Bamba au jour où le pilier des Bleus voulut offrir le présent en question à une association caritative, Sébastien Bézy ou encore Aurélien Rougerie. La semaine dernière, le hobby de Rémy Grosso a néanmoins connu une tout autre mise en lumière lorsque le capitaine des All Blacks, Ardie Savea "himself", a contacté l’ancien ailier via les réseaux sociaux pour lui demander de customiser ses chaussures d’entraînement : "Les All Blacks s’entraînaient alors au stade Gerland, poursuit Grosso. Ardie Savea m’a envoyé un petit message sur Instagram. On s’est alors rencontré, il m’a expliqué en détail ce qu’il souhaitait réaliser et je me suis mis au boulot !"

Grosso : "Je demande une liste puis je m’exécute"

Au vrai, le capitaine des Tout Noir désirait faire apparaître sur ses crampons d’entraînement les prénoms de ses enfants, plusieurs symboles de la Nouvelle-Zélande (comme la fougère ou le drapeau national kiwi), ainsi que quelques paraboles religieuses, que Rémy Grosso mit ensuite plusieurs heures à mettre en forme : "Il y avait aussi des éléments plus geek, comme le symbole des Black Panthers ou des références à la série américaine Game Of Thrones, par exemple. Généralement, je demande une liste de souhaits et je m’exécute, voilà tout. L’idée, c’est de retracer la vie et la carrière du champion."

L’exécution, elle, se fait à base de peinture à la bombe pour les pans larges de l’objet et au feutre, ou au marqueur, pour les parties les plus fines. Rémy Grosso conclut : "Il faut que les gens puissent, si besoin, les porter quand ils le désirent. La peinture est donc très spéciale, dédiée à tout type de cuir." Et ne disparaît pas à la moindre averse, donc…