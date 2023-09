En ne décrochant pas de bonus offensif contre l’Uruguay, les Bleus se sont mis sous la menace de l’Italie. Ils n’ont désormais plus le droit à l’erreur face aux Transalpins et aux Namibiens.

Sekou Macalou célébrait déjà dans l’en-but uruguayen, Melvyn Jaminet s’apprêtait à transformer le quatrième essai français et les Bleus allaient décrocher une victoire bonifiée, certes poussive mais tellement importante pour la suite de leur compétition. C’était sans compter sur l’œil avisé de l’arbitre vidéo, Ben Whitehouse. Ce dernier appelait Ben O’Keeffe, l’arbitre de champ, pour lui signaler une potentielle faute du troisième ligne parisien dans le ruck précédant sa longue chevauchée de plus de 60 mètres. Quelques secondes plus tard, la sentence tombait : essai annulé. Les Bleus l’emportaient finalement 27-12 mais oubliaient en route le point de bonus offensif. Un point qui pourrait compter… Si le XV de France venait à se prendre les pieds dans le tapis lors de la dernière journée face à l’Italie (à Lyon, le 6 octobre prochain). On s’explique.

L’Uruguay, allié des Bleus

Les Bleus comptent huit points après deux matchs disputés quand la Nouvelle-Zélande pointe à cinq unités après le même nombre de matchs. Derrière, l’Italie compte le même nombre de points que les All Blacks, mais avec une seule rencontre au compteur.

Si les Néo-Zélandais de Ian Foster font le plein contre l’Uruguay et l’Italie (victoire bonifiée à chaque fois), ils auront quinze points à l’issue de la phase de poules. De leur côté, si les coéquipiers d’Antoine Dupont et ceux de Michele Lamaro gagnent leur prochain match avec plus de quatre essais marqués (contre la Namibie pour les Bleus ; contre l’Uruguay pour la Squadra Azzurra) et que les Transalpins s’inclinent sans le moindre point contre la Nouvelle-Zélande, ce qui est loin d’être incongru, le XV de France aborderait la dernière journée avec trois points d’avance seulement sur les Italiens (13 points contre 10).

William Servat a évoqué les difficultés connues par le XV de France face à l’Uruguay, tout en insistant sur la nécessité de monter rapidement en puissance.



Ses propos > https://t.co/irA3mhN05T pic.twitter.com/LKly24TBJF — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 18, 2023

Voilà qui pose problème. Car en cas de défaite, même bonifiée face aux Transalpins, les Bleus termineraient troisièmes et seraient donc éliminés de leur Coupe du monde. Il faut rappeler qu’en cas d’égalité au classement, c’est le résultat du match opposant les deux équipes qui est pris en compte. Dans ce cas d’une victoire à quatre points pour l’Italie avec bonus pour la France, les deux nations se retrouveraient à égalité (14 points chacun) derrière la Nouvelle-Zélande.

Pour les Bleus, c’est donc simple, il faut compter sur la résistance de Los Teros face à la Squadra mercredi à Nice pour que cette dernière ne l’emporte pas avec le bonus. Sans quoi, après avoir battu la Namibie, ils joueront un match sous pression à Lyon, le 6 octobre, contre l’Italie. Et ils seront alors dans l’obligation de gagner.