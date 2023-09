Peter-Jan VAN LILL, l’ancien troisième ligne de Bayonne (2015-2020), arrêtera le rugby à l’issue du Mondial pour se consacrer à sa reconversion.

Chirurgien-dentiste de profession (diplômé de l’université de Stellenbosch), avec une spécialisation esthétique, le troisième ligne de la Namibie Peter-Jan Van Lill, bientôt 40 ans, va définitivement tirer un trait sur le rugby à l’issue des phases de poule, pour se consacrer à son métier. "Mais je n’ai pas le droit d’exercer en France, précise ce dernier. Il me faut passer un diplôme spécifique pour obtenir une équivalence européenne à mon diplôme sud-africain. J’espère réussir pour m’installer en France. Comme je ne peux pas travailler, j’ai dû m’inscrire à un master à Paris pour conserver ma licence et mon statut de médecin. Et cela n’était pas compatible avec une carrière pro."

Demande de passeport

C’est ainsi que l’ancien joueur de Dax, Bayonne et Valence-Romans avait rejoint Capbreton-Hossegor (Régionale 1) l’été dernier : "Jouer en amateurs me permettait de concilier les deux mais aussi de redonner au rugby français ce qu’il m’a donné depuis tant d’années. J’ai beaucoup de respect pour les joueurs amateurs car c’est très difficile de s’entraîner régulièrement tous les soirs après une journée de boulot. Mais je ne pense pas reprendre et l’heure de ma retraite est sans doute arrivée. J’ai une femme, deux enfants et ils veulent que j’arrête pour être avec eux plus souvent, notamment les week-ends."

Un avenir que la famille Van Lill imagine donc en France. "Je suis très content de vivre ici, conclut Peter-Jan Van Lill. Avec ma famille, on adore la culture. Mes enfants, qui ont 5 et 7 ans, sont nés ici et se sentent français. Tous mes amis sont français. J’ai demandé mon passeport il y a quatre mois et je l’attends avec impatience."