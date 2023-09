Top 14 - Le rêve américain du Stade toulousain

Pendant une semaine, le Stade toulousain a traversé l’Atlantique pour s’offrir un séjour aux États-Unis, en lien avec son partenariat signé avec les Utah Warriors. Quelques jours dans la bonne humeur, qui se sont terminés par un match historique face à la sélection des états-Unis.

L’hiver dernier, le Stade toulousain a créé la "Rugby Alliance". Un partenariat avec le club états-unien des Utah Warriors, basé à Salt Lake City, a vu le jour. C’est grâce à cet accord aussi surprenant qu’exceptionnel que le club haut-garonnais a pu passer ces derniers jours aux États-Unis. Afin de faire de la place pour le Japon, installé durant la phase de poules de la Coupe du monde à Ernest-Wallon, les Rouge et Noir ont traversé l’Atlantique pour découvrir une autre culture mais surtout une autre vision du ballon ovale.

Il y a quelques mois, Didier Lacroix, le président toulousain se réjouissait de ce séjour : "C’est une excellente occasion pour nous d’étendre la portée du club et du rugby. Les États-Unis ont une communauté de rugby en plein essor avec laquelle nous sommes impatients d’interagir. C’est certainement une expérience inoubliable pour tous les participants."

C’est ainsi qu’à des milliers de kilomètres, le double champion du monde Jérome Kaino et le pilier et local de l’étape, David Ainu’u, se sont retrouvés sur un plateau télé pour expliquer les bases de notre sport aux téléspectateurs. Au programme, quelques secondes d’apprentissage pour les deux présentatrices. Une situation qui peut prêter à sourire mais qui pourrait être utile à l’avenir, sait-on jamais.

Des entraînements tout de même sérieux

Arrivés aux États-Unis, les champions de France en titre n’ont d’abord pas pu résister à la tentation du basket, sport évidemment beaucoup plus populaire là-bas. Mais ne vous y trompez pas, même si la bonne humeur a accompagné les Haut-Garonnais durant l’intégralité de leur périple, ce n’était pas vraiment un voyage touristique. Quelques entraînements ont eu lieu, avec des comportements irréprochables. "C’est important d’être sérieux, a déclaré Rodrigue Neti au groupe après une séance. Cela montre notre caractère pour la suite de la saison. Même quand c’est dur, il faut lever la tête. Je ne veux pas voir des mauvaises attitudes." Pour ce qui est des terrains, les Stadistes ont utilisé ceux de l’université d’Utah. Et pour ceux qui ne l’avaient pas compris, le rugby n’est pas vraiment une priorité en Amérique.

Ugo Mola et ses joueurs ont dû mettre la main à la pâte pour installer eux-mêmes des poteaux, le tout avec le sourire, toujours… En dehors de leurs ateliers, les Toulousains ont pu s’offrir un très beau moment au centre de football universitaire, un endroit idolâtré par les locaux. Alban Placines a savouré : "C’est assez incroyable de pouvoir venir ici. C’est un lieu qui est assez fermé au public donc c’est génial d’avoir trouvé un créneau pour visiter les infrastructures et continuer de travailler avec un peu de musculation."

Un match historique face aux Eagles

Ce n’est pas tous les jours qu’un club français affronte une sélection. Dans la nuit de samedi à dimanche chez nous, Toulouse a affronté sur la pelouse du stade America First Field les Eagles. Bien évidemment, l’enjeu sportif de cette rencontre passait au second voire troisième plan. Ross Young, le boss de la Fédération des États-Unis, ne pouvait que se satisfaire de cette affiche il y a quelques mois : "C’est une nouvelle très excitante pour le public du rugby américain, à la fois en accueillant une équipe internationalement reconnue comme le Stade toulousain, et en offrant à nos fans la possibilité de voir les Eagles concourir sur leur sol cette année." Pas qualifiés pour la Coupe du monde 2023, les États-Uniens avaient donc là l’occasion de disputer une rencontre de prestige, qu’ils ont remportée symboliquement (24-21).

Une défaite anecdotique pour les Rouge et Noir. Au contraire, quelques bonnes nouvelles sont à retenir après cette rencontre. Blessé depuis un bon bout de temps, Dimitri Delibes a fait son retour sur les terrains. Il était titulaire sur l’aile droite stadiste, Tauzin occupait la gauche. Tout comme Delibes, Kalvin Gourgues a manqué le début de saison à cause d’une blessure. Seulement âgé de 18 ans, ce dernier est promis à un très bel avenir. Il a été aligné avec le numéro 15 dans le dos. Et puis, alors qu’il devrait quitter les rangs haut-garonnais dans les prochaines semaines, le Japonais Kakeru Okumura a inscrit son premier essai sous le maillot des champions de France. Bref, cette semaine aux États-Unis a offert un bon bol d’air aux récents vainqueurs du Top 14, tout en permettant au staff de relancer quelques joueurs. Que du pur plaisir.