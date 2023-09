Le retour des cadres face à la Namibie pourrait conduire certaines doublures à ne plus jouer jusqu’au 28 octobre. Le supporteront-ils ?

À qui, à quoi, doit-on que peu avant que ne commence la Coupe du monde, Fabien Galthié ait soudainement décidé de "mettre entre parenthèses" le terme de premium qu’il avait lui-même étrenné en début de mandat ? A-t-il songé qu’au moment précis où la sélection s’apprêtait à embrasser "la mission d’une vie", le groupe France avait besoin d’une cohésion qu’aurait pu tôt ou tard endommager une micro-société segmentée entre "réservistes" et "premiers choix", puisque l’anglicisme premium a évidemment moult équivalents dans le Larousse ? Peut-être… Mais "Galette" a-t-il vraiment eu raison de s’embarrasser de telles coquetteries? De fait, un groupe d’êtres humains n’est-il pas par nature un édifice disparate, doté de grands et de petits, de grandes gueules et de frileux, de porte-drapeaux et de simples soldats, de forts et de moins forts, de Premium et de seconds couteaux, en somme ?

"Inconsciemment, peut-être que certains joueurs veulent en faire un peu plus et donc un peu trop"



Et Maxime Lucu, Dorian Aldegheri ou Arthur Vincent, pour ne parler que d’eux, ont-ils vraiment besoin que l’on jette un voile pudique sur leur condition au sein du groupe France pour comprendre qu’il y a dans les faits plus forts qu’eux au sein de l’équipe ? D’évidence, non. Et quelles que soient les précautions oratoires prises par les uns ou les autres, il y a en 2023 des "premiers choix" ainsi qu’il en a toujours existé dans un ensemble hautement hiérarchisé, compétitif, comme l’est un club de sport, quand il va de soi qu’un "finisseur" ou un "renfort", appelez-les comme vous voudrez, vivra toujours très mal de n’être seulement considéré par autrui comme le "remplaçant" de quelqu’un d’autre… Car ainsi va le monde, Raymonde…

Vont-ils faire des mécontents ?

Si Galthié a donc bel et bien souhaité enterrer il y a quelques semaines les premium, ceux-ci lui ont pourtant rappelé leur existence jeudi soir, à l’occasion du match face à l’Uruguay. Parce que jamais, à Lille, les réservistes auxquels Fabien Galthié avait collé l’étiquette de "meilleure équipe du moment", n’ont joué, sauf exceptions, pour faire évoluer leur condition au sein du groupe France. Ce faisant, cette équipe "bis" a d’un côté facilité la tâche au sélectionneur et à son staff, auxquels on avait pourtant promis mille migraines, au fil de quatre années nous ayant parfois fait croire que le réservoir tricolore était aussi large que son alter ego sud-africain, par exemple…

16 pénalités, des carences des deux côtés du terrain et d'innombrables ballons tombés : le XV de France a réalisé un match sans relief face à l'Uruguay.



Mais l’affaire uruguayenne possède à n’en pas douter un autre versant, que nous détaillons de la sorte: si dans sa flèche du temps, le staf tricolore avait prévu de mixer l’équipe pour affronter la Namibie à Marseille, il a soudainement revu ses plans, déçu de la prestation des "coiffeurs" de Lille. Aujourd’hui, les cadors reviennent donc tous au pouvoir plus tôt que prévu et pour certains réservistes du groupe France (Bastien Chalureau, Yoram Moefana, Antoine Hastoy, Jean-Baptiste Gros ou Baptiste Couilloud, par exemple), le temps risque d’être particulièrement long ces prochaines semaines. Si les premium sont alignés jeudi soir, ils le seront en effet également face à l’Italie dans quinze jours puis dérouleront évidemment jusqu’à une hypothétique finale, prévue le 28 octobre prochain à Saint-Denis. "Il y aura moins de turn-over, à partir de maintenant", disait d’ailleurs Laurent Labit dimanche matin, à ce sujet. Pour avoir suivi les Bleus lors du Mondial 2011, en Nouvelle-Zélande, on sait ainsi qu’il fut difficile, pour Marc Lièvremont, de gérer les ego blessés de Louis Picamoles, Cédric Heymans ou Romain Millo-Chluski, par exemple.

In fine, le plus dur semble donc aujourd’hui commencer pour Fabien Galthié, lequel devra jouer sur du velours pour gérer des compétiteurs dont il sait qu’ils ne joueront quasiment plus pendant un mois.: a-t-il progressé dans son management, comme nous semblions le croire avant que ne débute la Coupe du monde ? Ou alors, l’épisode de l’entraînement de dimanche matin (lire ci-contre) prouve que le sélectionneur est déjà soumis à pression ? On le saura bien assez tôt. Toujours est-il que ce groupe France désormais scindé en deux jusqu’à une hypothétique finale de Coupe du monde, est à un tournant de sa jeune histoire...