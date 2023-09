Battus par le pays de Galles, les Fidjiens sont dans l’obligation de prendre des points face à l’Australie s’ils veulent continuer de rêver aux quarts de finale.

Il y a eu, au bout de cette dernière gonfle relâchée des mains de Semi Radradra face au pays de Galles, une immense tristesse pour les Fidjiens. Agenouillés, la tête basse et le cœur lourd, tous savaient qu’ils venaient de passer à côté de quelque chose d’énorme, et de la pire des manières. Toutefois, s’ils ont lâché des points très précieux face à un concurrent direct aux deux premières places du groupe, ce n’est pas uniquement à cause de cette dernière action tellement symbolique.

Tout au long de la rencontre face aux Gallois, les Flying Fijians ont cruellement manqué de consistance en défense et d’adresse en attaque. Sur le premier point, Levani Botia concédait que le rideau blanc eut plutôt du mal à s’organiser face aux vagues adverses : "Nous avons besoin de trouver une solution pour cela. Il y a eu un manque de communication." Pour ce qui est du nombre incalculable d’en-avant commis, la raison est simple et tient en une donnée : le manque de jeu au pied. Peu en confiance dans ce domaine, Teti Tela a appelé à jouer l’immense majorité des ballons à la main. À force de balayer le terrain en long et en large pour essayer de gagner du terrain, il devenait alors logique que les hommes de Simon Raiwalui fassent tomber des ballons.

"Il n’y a pas de problème", pestait pourtant le sélectionneur, visiblement vexé de la question au sujet du jeu au pied. Son ouvreur a pourtant abandonné dimanche dernier le tee après sa première tentative complètement manquée, laissant la responsabilité à Frank Lomani. "Il était très concentré et voulait prendre en charge les tirs au but alors je les lui ai laissés, avançait Tela. Nous verrons qui butera pour le match contre l’Australie."

Encore confiance en Tela ?

Il faudra que les Flying Fijians guérissent tous ces maux lors du match contre l’Australie, puisque celui-là est déjà décisif dans la course aux quarts de finale. Avec leur défaite – certes à deux points – face aux Gallois, les Fidji ne peuvent pas se permettre de rentrer bredouille ce week-end, même si cette poule s’annonce comme étant la plus homogène du mondial. "Nous ne jouerons pas ce match face à l’Australie avec un goût de revanche, assurait pourtant le capitaine Viliame Mata. Nous avons revu le match contre le pays de Galles et avons vu que nous avons manqué trop d’opportunités. Ce week-end, il faudra les saisir."

L’équipe qu’alignera Simon Raiwalui risque d’être similaire à celle qui s’est inclinée d’une courte tête dimanche dernier, ce qui promet un match ouvert, où les deux équipes chercheront à garder le ballon. "Nous avons beaucoup de bons porteurs de ballons et l’Australie possède un style similaire avec beaucoup de joueurs capables de casser la ligne, analysait le sélectionneur fidjien. Je pense que cela va être un match divertissant à regarder." Une bonne nouvelle pour le public mais que les Mélanésiens se méfient : il ne faudra pas reproduire les erreurs du passé.