Séduisants face au Japon malgré la défaite, les Chiliens ont à cœur de refaire plaisir à voir face aux Samoa. Ils s’attendent néanmoins à un tout autre défi physique.

On dit souvent que dans le sport, le plus dur est de confirmer après s’être révélé. Dimanche dernier, le Chili a fait plaisir à voir malgré la lourde et (trop) sévère défaite face au Japon. Pour leur tout premier match en Coupe du monde, les Chiliens ont fait plus que jeu égal pendant environ une heure face aux Nippons, avant de craquer. "L’excitation de disputer notre première rencontre dans un Mondial nous a pénalisés physiquement, avoue Emiliano Caffera, un des membres de l’encadrement technique de "Los Condores". Nous n’avons pas tenu la distance. Mais ce sera complètement différent ce week-end, pour notre deuxième sortie."

Les émotions mises de côté, les joueurs de Pablo Lemoine vont tenter de mieux faire dans le jeu courant. Lors de la première journée, ils ont parfois paru sans solution face au rideau défensif nippon. La charnière Torrealba-Fernandez n’a jamais cessé de jouer, mais a peut-être parfois oublié d’utiliser le jeu au pied. Néanmoins, ce style de jeu semble être volontaire comme l’explique le sélectionneur : "Pour une petite équipe comme nous, c’est plus facile quand on a la balle. Il faut essayer de garder la possession, sinon cela peut rapidement devenir compliqué." En lisant entre les lignes, on comprend rapidement que le spectacle devrait une nouvelle fois être au rendez-vous du côté de Bordeaux…

Les Samoa, un énorme défi physique

C’est un fait : le huit de devant samoan est plus solide que celui du Japon. Le pack chilien va passer un énorme test face à des Îliens qui feront leur entrée dans la compétition pour l’occasion. "Nous sommes conscients que cela va beaucoup plus jouer devant que lors de notre premier match", constate le deuxième ligne Santiago Pedrero. Pour éviter l’affrontement direct, "Los Condores" vont devoir faire ce dont ils raffolent, déplacer le ballon à ne plus savoir quoi en faire. C’est peut-être réducteur vu comme ça, mais c’est grâce à des coups de génie venus de nulle part que la défense japonaise a été mise à mal.

Et en défense, il ne faudra pas oublier de viser les bras, au risque de se faire pas mal balader comme le dit Pedrero : "Ils vont essayer de faire la différence avec de nombreuses passes après-contact. C’est dans leur ADN. À nous de bien défendre pour ralentir les ballons." Encore une fois loin d’être favori, le Chili s’avance face aux Samoa avec l’envie de confirmer les belles choses entrevues lors du premier week-end. Messieurs, faites-nous plaisir !