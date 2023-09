Les Anglais ont pu savourer leur entrée magistrale à rebours de tous les pronostics. Tom Curry suspendu, ils pourront compter sur le vétéran Billy Vunipola qui a purgé sa peine.

Dans cette équipe d’Angleterre, un problème chasse l’autre. Voilà désormais le XV de la Rose aux prises avec l’absence de Tom Curry, expulsé d’entrée de jeu contre l’Argentine pour un coup de tête sur un adversaire : geste totalement involontaire qui souligne à notre sens la cruauté du règlement et des "observables" auxquels doivent se soumettre les arbitres. On n’ose pas dire le ridicule.

Mais la partie héroïque des coéquipiers de Courtney Lawes à quatorze contre quinze a fait passer la pilule, d’autant plus que dimanche à Nice face au Japon, les Anglais pourront compter sur le retour de Billy Vunipola, comme par un fait exprès du destin qui voudrait jouer la compensation.

Enfin un vrai numéro 8, pourrait-on s’exclamer puisque Steve Borthwick n’avait sélectionné que lui comme spécialiste dans son groupe des 33. Un choix qui n’en finit pas de surprendre, sauf à admettre que les Zach Mercer, Sam Simmonds ou Alex Dombrandt n’ont tout simplement pas le niveau international, même si en club, ils peuvent se montrer brillants. C’est sans doute ce que pense Borthwick, même s’il ne l’a pas clairement formulé. Mais dans nos colonnes, son prédécesseur Eddie Jones, l’a clairement exposé. Il ne leur faisait guère davantage confiance après les avoir essayés. Selon lui, ils seraient des joueurs brillants, mais pas assez durs pour la rigueur des joutes internationales, notamment sur les aspects les moins spectaculaires de l’arsenal dont les avants modernes doivent disposer. Relisons ces propos : "Certains joueurs sont de très bons joueurs de clubs. […] En championnat, tu peux briller en étant un troisième ligne avant tout doué pour attaquer ; mais en test international, tu dois avoir les mains d’Ardie Savea (le numéro 8 des All Blacks, N.D.L.R.) mais aussi un énorme abattage défensif. L’un ne peut aller sans l’autre."

Des qualités de meneur

Billy Vunipola, trente ans, appartient incontestablement à l’univers des 8 taillés pour tutoyer les sommets. Kevin Sinfield, entraîneur adjoint du XV de la Rose a expliqué tout le bien qu’il pensait de lui. "C’est un homme puissant, mais il a aussi des qualités formidables de meneur d’hommes que nous mesurons chaque jour. C’est le gars qui apporte un plus à ceux qui jouent à ses côtés. Quand il est là, le gars qui vaut sept sur dix, vaut soudain huit sur dix. Évidemment, c’est un gros porteur de balles et nous travaillons sur sa technique ballon en main et nous continuerons à le faire."

C’est donc la preuve qu’on peut toujours s’améliorer car Billy Vunipola a quand même trente ans et un palmarès long comme le bras. Il est quasiment de tous les groupes anglais depuis 2013, Stuart Lancaster puis Eddie Jones lui ont toujours fait confiance. Seules les blessures l’ont empêché de revêtir le maillot blanc.

Quand on dit qu’on peut toujours s’améliorer, on pense forcément à sa défense, pas par légèreté ou défaut d’engagement (pour corroborer l’avis d’Eddie Jones), mais par précision.

Il a manqué les deux derniers matchs à cause de son fameux plaquage dangereux face à l’Irlande qui lui coûta un carton rouge. Il a été bon pour le programme de World Rugby via visioconférence, une sorte d’autocritique comparable au stage de récupération de points des automobilistes imprudents. Billy espère donc éviter désormais les collisions non maîtrisées tout en continuant à chercher à faire mal. En tout bien, tout honneur.