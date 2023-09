Pour l’ouverture de la Coupe du monde, vendredi et samedi, le club de Maussane-les-Alpilles a ouvert à l’international son traditionnel tournoi des moins de 12 ans liant rugby et gastronomie.

"C’est un rêve qui a pris forme." Le responsable d’Ovalive Rugby Tournament Terroirs of the World, David Hairion, ne cachait pas son bonheur, et une petite forme de soulagement, samedi en début d’après-midi. Peu de temps avant, les jeunes néo-zélandais avaient remporté le tournoi international organisé par le club de Maussane-les-Alpilles (Bouches-du-Rhône). Les Kiwis l’ont emporté devant les Irlandais et les Français. En espérant que la Coupe du monde des plus grands ne connaisse pas le même dénouement. Le projet de réunir des moins de 12 ans de plusieurs pays est né d’un rêve un peu fou, il y a trois ans. Depuis 2016, le club maussanais, créé deux ans plus tôt, organise, tous les ans, au mois de juin, un tournoi Ovalive, qui mêle rugby et gastronomie. Chaque club invité vient avec ses spécialités régionales. Et après s’être opposée gentiment sur le terrain, chaque délégation déballe ses produits lors d’un banquet et on refait les matchs en vantant ses propres produits ou ceux des autres. À l’orée du Mondial en France, David Hairion, vice-président du club, et ses acolytes ont un rêve : ouvrir leur tournoi à l’international.

Les jeunes Néo-Zélandais vengent leurs aînés

Après des mois de préparation, huit clubs ou sélection, représentant la Nouvelle-Zélande, l’Espagne, l’Angleterre, l’Irlande, la Suisse, l’Italie, Monaco et la France ont donc débarqué en fin de semaine dernière. Les Néo-Zélandais sont arrivés les premiers, mercredi. Avant le tournoi, ils ont joué contre une sélection locale, constituée de joueurs de Maussane-les-Alpilles, Arles et Tarascon. Les derniers arrivés furent les Irlandais, dont l’avion s’est posé tard jeudi, à l’aéroport de Marseille-Marignane. Il n’est pas sûr qu’ils aient entendu le message d’encouragement délivré en vidéo par… Ian Foster, le sélectionneur des All Blacks, passé jeudi soir aux enfants.

Comme pour la grande Coupe du monde, la compétition a débuté par le choc entre les petits Bleus et les petits Blacks, le dernier mot revenant aux visiteurs (4 essais à 2). Au moins, dans l’après-midi, les joueurs de Maussane-les-Alpilles ont gagné le crunch contre les London Irish. Même à 12 ans, cela aurait fait beaucoup dans la même journée de perdre contre les Néo-Zélandais et les Anglais !

Concours d’aïoli

Après le match inaugural, comme le veut la tradition du tournoi, les délégations ont défilé dans la ville, avant le concours d’aïoli, programmé à 11 heures. Chaque équipe devait envoyer un éducateur. Pour égaliser les chances, la délégation française avait envoyé aux fourneaux un représentant peu habitué à mettre les pieds dans une cuisine mais qui l’a quand même emporté, lors de la dégustation à l’aveugle ! "Il est maçon et c’est la première fois qu’il faisait un aïoli", sourit David Hairion.

Hormis les Néo-Zélandais, un peu tristes au vu du résultat du match d’ouverture au Stade de France, le banquet final a ravi tous les convives. Six cent cinquante personnes étaient réunies pour déguster dix agneaux, offerts par la ville, accompagnés de nombreux mets des équipes invitées, à commencer par de nombreux fromages suisses. Le samedi matin, les petits Blacks ont donc vengé leurs aînés et les Anglais, à défaut de gagner sur le terrain, ont remporté le concours gastronomique. Et tous, enfants, éducateurs et accompagnateurs ont échangé les maillots, leurs coordonnées et profiter un peu de ce beau coin de Provence, avant de repartir progressivement dans leurs pénates. En juin 2024, le tournoi Ovalive reprendra ses bonnes habitudes. En espérant que ce magnifique moment d’échange et d’ouverture donne des idées. "Je pense que ça va faire des petits, souligne David Hairion. De notre côté, nous allons peut-être réfléchir à rendre visite aux Irlandais et aux Néo-Zélandais…"

Le podium > 1. Te Awamutu (Nouvelle-Zélande) ; 2. Kinsale Rugby Club (Irlande) ; 3. Maussane-les-Alpilles (France),