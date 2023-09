Le club parisien se montre très ambitieux pour construire son effectif 2024-2025. Il voudrait attirer le troisième ligne international de La Rochelle, Paul Boudehent.

Le troisième ligne de La Rochelle, Paul Boudehent (4 sélections, 23 ans), a frappé les esprits depuis le début de la préparation du XV de France pour la Coupe du monde. Avec trois premières sélections lors des matchs de préparation, il a su gagner sa place pour disputer le match d’ouverture du Mondial face à la Nouvelle-Zélande, devenant une sensation de la rentrée après avoir été le tube de l’été. Le Stade français, déjà très actif sur le marché des transferts et porté par le projet de Laurent Labit et Karim Ghezal, a donc réalisé une première approche pour l’attirer du côté de Jean-Bouin lors de la prochaine intersaison. Le club parisien a un atout sérieux dans sa manche puisque Pierre Boudehent a rejoint l’effectif en juillet dernier, participant aux trois premières journées de Top 14 avec son nouveau club. Les négociations viennent de débuter avec son frère Paul qui est normalement lié au Stade rochelais jusqu’en juin 2024.

Lyon contre-attaque pour Berdeu

Le Stade français vient en revanche de mettre en suspens les discussions avec le talonneur néo-zélandais Codie Taylor (32 ans), qui dispute actuellement sa troisième Coupe du monde avec les All Blacks. Les dirigeants parisiens espéraient que le joueur, qui était titulaire vendredi dernier au Stade de France face aux Bleus, bénéficie d’un bon de sortie de la part de sa fédération pour rester en France à l’issue du mondial et ainsi renforcer l’effectif parisien jusqu’en juin prochain. Il semble que le futur sélectionneur des All Blacks, Scott Robertson, ne soit pas disposé à laisser partir le talonneur qu’il connaît bien puisqu’il a été son manager chez les Crusaders. Surtout la fédération néo-zélandaise sait déjà qu’elle va devoir faire face aux départs de nombreux joueurs pour le Japon à l’issue de la Coupe du monde. Offrir un bon de sortie à un joueur sous contrat jusqu’en 2025 serait mal venu auprès des supporters.

Enfin, le club parisien, qui était en passe de convaincre l’ouvreur Léo Berdeu (25 ans) de rejoindre la capitale l’été prochain va devoir composer avec la résistance du club de Lyon qui n’est pas prêt à voir partir une de ses pièces maîtresses. En effet, devant l’avancée des discussions avec le Stade français, le Lou aurait réagi en formulant une nouvelle proposition de contrat à son joueur, actuellement en convalescence, avec une revalorisation salariale assez conséquente. Reste à savoir si le Stade français pourra contre-attaquer dans les prochains jours.