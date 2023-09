Le Chant du coq, c'est le journal de la Coupe du monde à écouter tous les matins (8h30) pendant toute la Coupe du monde. Avec du reportage, des décryptages, des invités prestigieux, le journal du Mondial vous accompagnera chaque jour pour ne rien rater de l'actualité du Mondial. Ce lundi 11 septembre, on parle de la composition du XV de France face à l'Uruguay et on revient sur le premier week-end de ce Mondial.

Vous voulez tout savoir sur la Coupe du monde ? Connaître les dernières informations cruciales sur la compétition ? Écouter l'avis des experts et d'invités prestigieux ? Le podcast Midi Olympique "Le Chant du coq" est fait pour vous ! Le sommaire du 11 septembre : Le son du jour (Chi Chi, Le Le, Viva Chile)

Les dernières infos XV de France (surprise composition d'équipe, préparation France-Uruguay)

Résultats, classements et décryptage: les enseignements des premiers matchs du Mondial avec Romain Amalric

L’édito de Pierre Laurent Gou: “Je suis agacé par la blessure évitable de Julien Marchand”

Tableau noir : Le bunker, testé et approuvé

Souvenir de Coupe du monde : Christian Califano Durant toute la compétition, le journal de la Coupe du monde reviendra sur l'actualité du XV de France, mais aussi sur toutes les nations engagées dans la compétition planétaire. Pour rappel, Le Chant du coq, c'est tous les matins à 8h30 sur Rugbyrama et sur toutes les plateformes de streaming.