À l'occasion du match tant attendu entre la France et la Nouvelle-Zélande, de nombreux joueurs ayant vécu dans leur carrière au moins une fois ce choc au sommet acceptent de parler de la rivalité et du symbole que représente le haka. Un film exceptionnel à ne pas rater !

Ils sont Français, Néo-Zélandais, de différentes générations, mais partagent la même expérience : celle d'avoir participé à un choc entre les Bleus et les All Blacks. Et au-delà d'avoir ce point en commun, tous ont vécu ce moment hors du temps quelques instants avant le coup d'envoi de la rencontre.

"Face au haka", le film exceptionnel de Midi Olympique, retrace les expériences de tous ces joueurs et anciens joueurs face à la "danse" traditionnelle maorie.