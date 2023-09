Auteurs de 47 essais à eux deux lors de la dernière « olympiade », les deux meilleurs marqueurs du rugby mondial à l’heure actuelle se sont à nouveau donnés rendez-vous, deux ans après la première manche remportée par le Tricolore, auteur d’une interception gagnante que son vis-à-vis n’a pas oubliée.

Le match d’ouverture au Stade de France sera-t-il le théâtre d’un grand spectacle et d’une pluie d’essais ? On l’ignore, mais si tel est le cas, il y a fort à parier que Damian Penaud et Will Jordan y auront contribué… Car le face-à-face entre les deux hommes se résume tout bonnement en l’opposition des deux meilleurs finisseurs de la planète, chiffres à l’appui : en 25 sélections, le joueur des Crusaders a compilé pas moins de 23 essais, soit un ratio de pratiquement un essai par match. Quant à Damian Penaud ? En 44 capes, le fils d’Alain a franchi les lignes d’en-but adverses à 29 reprises, ce qui fait de lui le quatrième marqueur d’essais français de tous les temps, à neuf petites longueurs seulement des 38 réalisations de Serge Blanco. Moins impressionnant que le All Black en matière de régularité, diront les pisse-froid ? D’un point de vue global, peut-être.

Sauf que si l’on veut bien se souvenir que Penaud a frappé à 24 reprises lors des 26 rencontres qu’il a disputées sous l’ère Galthié, force est de constater que Penaud n’a rien à envier à Will Jordan quant à la moyenne dingue à laquelle il affole tous les compteurs… De quoi provoquer l’admiration non feinte du Néo-Zélandais, interrogé à ce sujet en conférence de presse la semaine dernière. "Depuis trois ou quatre ans, il fait clairement partie des meilleurs finisseurs du circuit, admirait Jordan. Ce qui est intéressant avec lui, c’est qu’il est capable de marquer dans différentes situations : il peut battre plusieurs défenseurs ballon en main mais il est aussi très fort dans son jeu de soutien, il est également très fort pour rechercher des opportunités sur interception comme face à nous en 2021, il est aussi devenu très habile pour finir les coups par du jeu au pied pour lui-même… Il est vraiment très complet. Face à lui, je vais devoir vraiment me montrer très, très vigilant."

Penaud l’atypique, Jordan l’académique

Le problème ? Il est que la réciproque est toute aussi vraie, Jordan se signalant quant à lui par un style beaucoup plus académique que celui de Penaud, hérité de sa formation au poste d’arrière. "Damian a un jeu assez direct et parfois atypique, juge l’ancien ailier international Vincent Clerc, observateur avisé de ce duel. Quand il n’a pas de solution devant lui, il peut emprunter des courses en travers pour aller jouer un duel au milieu du terrain : ça, il n’y a pas beaucoup d’autres joueurs dans le monde qui en sont capables, c’est même peu recommandé pour les autres… Il a globalement un jeu plus physique, plus instinctif, plus percutant que Jordan qui est en revanche plus précis dans ses positionnements, dans sa défense. C’est sans doute plus facile de bien défendre en position d’ailier quand tu es ou as été arrière que quand tu as été centre comme Damian. Gérer des sous-nombres, savoir s’il faut couper, accompagner ou glisser, c’est plus un travail d’arrière. Là-dessus, Jordan a sans doute un avantage sur Penaud, même si Damian a de moins en moins de déchet."

Manière de renvoyer la balle au centre, entre deux joueurs pour lesquels Clerc admet facilement avoir un coup de cœur. "Ce qui me plaît chez eux c’est qu’au-delà d’être de super finisseurs, ils savent aussi se montrer altruistes lorsque la situation le demande. Ce sont juste deux super joueurs de rugby, en somme." Malheureusement, il ne pourra y avoir qu’un vainqueur. À Penaud donc, à l’image des Bleus, de confirmer le petit avantage qu’il avait su prendre lors de leur dernière confrontation voilà deux ans…