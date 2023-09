Les bleus vont être, une nouvelle fois, placés au défi du haka des all blacks ce vendredi soir au stade de france. Un moment unique, qui va nous remémorer quelques beaux souvenirs.

Ces images font partie de celles qui marquent l’histoire du sport et d’une sélection. Vendredi soir, aux alentours de 21 heures, les All Blacks vont réaliser, une fois encore, un haka avant d’affronter leurs adversaires. Un moment hors du temps, un rituel séculaire et sacré au sens strict du terme, puisque quand un ou une danseur(se) réalise un haka, il entre dans un état dit "tapu" soit sacré, et il ne peut être touché. Voilà pourquoi lors du quart de finale de la Coupe du monde 2007 disputé à Cardiff, le deuxième ligne Ali Williams jeta son casque au sol devant les Français qui se sont brusquement approchés.

Personne n’a oublié ce mur bleu blanc rouge. Personne n’a oublié le regard sombre de Christophe Dominici qui fixait ce même Ali Williams agitant ses immenses bras et tirant la langue jusqu’à la gorge. Personne n’a oublié les yeux injectés de sang de Vincent Clerc qui faisait face à Sitiveni Sivivatu, ou encore le haussement de sourcils de David Marty pour Rodney So’oialo. Des moments inoubliables, qui sont restés gravés dans les mémoires. Les Bleus avaient signé un véritable exploit en sortant les Blacks de la compétition, sur le score de 20 à 18.

Quatre ans plus tard, en finale de la Coupe du monde 2011 en Nouvelle-Zélande, les Bleus de Thierry Dusautoir avaient innové et imaginé la fameuse flèche, ou ce grand V de la victoire dont le capitaine toulousain en était la pointe. Comme en 2007, Dusautoir avait aussi été à la pointe du combat mais l’arbitrage de Craig Joubert en avait décidé autrement, et les Bleus étaient passés à côté de l’exploit pour un misérable petit point (8-7).

Lucu : "Ne pas perdre de l’influx par rapport à ça"

Comment, cette fois, les Bleus répondront au défi lancé par les Néo-Zélandais ? C’est toute la question. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le demi de mêlée tricolore Maxime Lucu a assuré que les Bleus, cette fois, joueraient la carte de la sobriété : "Nous n’en avons absolument pas parlé entre nous. Il faudra juste être sobre et respecter ce moment-là. Car c’est un moment de respect à avoir. Nous n’avons rien travaillé de particulier. Il faut juste se préparer en conséquence et ne pas perdre de l’influx par rapport à ça."

Car les Bleus savent qu’entre l’entrée des joueurs, les hymnes et le haka le tout dans un stade de France plein comme un œuf et chauffé à blanc, ils risquent de vivre des moments particulièrement intenses avant même que le coup d’envoi soit donné. Côté All Black, on ignore encore quel haka sera choisi. En 2007, ils avaient réalisé le Ka Mate. En 2011, ils avaient opté pour le Kapa O Pango (littéralement "le groupe noir" en maori, soit les "All Blacks"). Ce qui est sûr, c’est que le demi de mêlée Aaron Smith (en photo ci-dessous) devrait être le "kaea" de ce haka, son leader, celui qui le dirige, comme c’était le cas il y a deux semaines à Londres comme l’Afrique du Sud.