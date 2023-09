L’ancien palois, double champion du monde en 2011 et 2015 est conscient des failles des All Blacks mais il est persuadé qu’ils peuvent élever leur niveau de jeu.

Faut-il s’inquiéter pour les All Blacks après la défaite face à l’Afrique du Sud ?

Oui, le résultat était préoccupant car l’Afrique du Sud a très bien joué et les All Blacks ont montré des failles. Mais sont-ils assez bons pour répondre ? Oui, je pense en avoir vu suffisamment de bonnes choses chez les All Blacks cette année pour suggérer qu’ils peuvent encore rivaliser et inquiéter les meilleures équipes du monde.

Est-ce donc juste un accident ?

Nous ne savons pas ! Comme je l’ai dit, de nombreuses équipes peuvent réagir après un match comme celui-ci. Et cette Coupe du monde ne se gagnera pas en août, ni même en septembre. C’est en octobre qu’elle se gagnera. C’est la loi du sport de très haut niveau de répondre présent le jour J.

Les All Blacks ne sont pas les favoris

Ian Foster pense que cette défaite peut être une bonne chose. Est-ce votre avis ?

Je suis d’accord. Je pense qu’il peut y avoir des leçons précieuses pour l’équipe. Le match ne s’est pas déroulé comme les All Blacks l’apprécient. Les Sud-Africains ont su dicter le rythme du match, l’arbitre a été très précis, sifflant beaucoup, et les All Blacks doivent s’adapter à cela. Ils ne l’ont pas fait dans ce match, mais ils ont le temps d’en tirer des leçons et d’être meilleurs la prochaine fois.

Pensez-vous que les All Blacks sont toujours favoris pour la Coupe du monde ? Cette équipe a-t-elle la capacité d’être championne du monde ?

Les All Blacks ne sont pas les favoris. Et je ne les ai pas vus comme favoris ces dernières années. Je pense que d’autres équipes, évidemment l’Irlande, l’Afrique du Sud et la France, ont toutes montré une meilleure forme ces dernières saisons. Cependant, la Coupe du monde se gagne en octobre et je continue de croire que les All Blacks ont la capacité d’élever leur niveau et de pratiquer un rugby intéressant pour remporter ce tournoi.

Conrad Smith en finale de la Coupe du monde 2011 face au XV de France (victoire 8-7). Amandine Noel / Icon Sport

Que pensez-vous de l’équipe de France ?

Elle a énormément de talent. Quand je suis arrivé dans le championnat de France, j’ai été surpris de voir autant de joueurs talentueux. J’ai réalisé que de jeunes joueurs jouaient dans toutes les équipes. Ce n’était qu’une question de temps pour les voir éclore. J’en étais persuadé. Il fallait un peu de temps, trouver un entraîneur et une organisation pour voir une bonne équipe de France et c’est que l’on peut constater depuis deux ou trois ans. Malgré quelques blessures en fin de préparation, les Bleus ont réussi à acquérir une grande confiance lors des dernières années et je crois qu’ils ont une profondeur d’effectif suffisante pour conserver leur niveau de jeu.

Que pensez-vous de ce match d‘ouverture ?

Quoi qu’il se passe, les deux équipes seront toujours en vie après ce match pour atteindre les quarts de finale. Donc, je pense que c’est seulement un bon match de rugby à vivre et je suis quand même impatient de voir ce que ça va donner.