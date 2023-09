L'émission Des Mauls et Débats évoque l'incident de cette 3ème journée de Top 14 et l'accrochage entre le Clermontois Benjamin Urdapilleta et le manager Ronan O'Gara.

L'émission Des Mauls et Débats évoque la 3ème journée de Top 14. Le coup de gueule du jour concerne l'accrochage entre le demi d'ouverture de l'ASM Benjamin Urdapilleta et le manager irlandais Ronan O'Gara. Pour notre journaliste, l'entraîneur maritime a usé de ruse mais il était complètement dans son droit. Écoutez le débat complet. Pour écouter l'émission complète, cliquez ici ! Avec Manon Moreau, Nicolas Augot et Simon Valzer.

Réalisation de Baptiste Barbat.

Musique : Buffalos - Zebros.