Deuxième victoire de rang pour les Girondins, qui a défaut d’avoir de la marge, ont pu s’appuyer sur leur jeune ouvreur Mateo Garcia.

C’était encore du bricolage. Les Girdondins ont vécu une semaine sans véritablement savoir quels joueurs seraient présents au coup d’envoi. Le nouveau capitaine Maxime Lamothe était au stand pour soigner une belle béquille reçue face à Castres, Bastien Vergnes-Taillefer allumait un cierge pour que l’adducteur arrête de sifflet à temps, Mateo Garcia ne bougeait plus la tête pour passer le protocole commotion vendredi. Yannick Bru transpirait à grosses gouttes tout en motivant quelques espoirs pour monter au front en cas de forfait de dernière minute. Avec toutes ces incertitudes, il ne fallait pas s’attendre à du grand spectacle ce dimanche à Chaban-Delmas, car il est bien difficile dans ces circonstances de creuser les fondations solides du nouveau jeu de l’UBB.

Garcia, taille patron

Heureusement, tout le monde a pu tenir sa place, et notamment le jeune ouvreur Mateo Garcia qui a été précieux dans cette opposition plus tactique que spectaculaire. Un bras de fer, plus ou moins intéressant, dont les Bordelais ont su sortir vainqueurs, grâce à la botte de leur ouvreur, tout d’abord dans l’exercice du tir au but pour permettre à son équipe de mener 9 à 3 à la pause, puis en adressant une belle passe au pied pour son ailier Pablo Uberti (54e) qui pointait en coin le premier essai du match. Mais ce break était loin d’être décisif. Les Bordelais avaient déjà connu une fin de match difficile face à Castres, en sauvant néanmoins l’essentiel malgré une belle sueur froide. Il fallait cette fois montrer de la constance jusqu’au coup de sifflet final, mais ce n’est pas chose facile à faire quand on passe son temps à bricoler à l’entraînement, et c’est encore moins simple quand l’adversaire se lance dans la bataille en ayant plus rien à perdre.

L’énergie des cadres, à l’image de Maxime Lamothe, Mahamadou Diaby, de Thomas Jolmès et Clément Maynadier toujours présents dans le combat, était précieuse pour préserver encore une fois l’essentiel et assurer un second succès de rang. Sans forcément briller, l’UBB termine ce sprint dans la bonne moitié du classement. L’Union a pu aussi fêter comme il se doit les deux historiques du club, Jean-Baptsite Dubié et Vadim Cobilas, les deux jokers coupe du monde, qui peuvent mettre un terme à leur carrière avec une victoire. Ils ne manqueront de féliciter le petit jeune Mateo Garcia dont le pied n’a pas tremblé face aux perches ni pour faire reculer les Toulonnais dans les dernières minutes de la rencontre. L’ouvreur de 21 ans s’est comporté en patron, en l’absence de Matthieu Jalibert.