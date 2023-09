Présents dans l’engagement et plutôt supérieurs en termes de puissance, les Varois ont laissé échapper un succès qui leur tendait les bras, faute de précision...

Ce n’est pas sans détermination que Pierre Mignoni s’était présenté lors de la sacro-sainte conférence de presse d’avant-match, discours vindicatif à l’appui. "Il n’y a pas de calcul à faire, c’est le dernier match de notre bloc et derrière, les joueurs vont couper quinze jours. Des leaders, on en a, à commencer par Baptiste (Serin, NDLR) qui sera capitaine mais sur ce match à Bordeaux, j’ai envie de voir 23 soldats. Je veux voir des joueurs solidaires et combatifs, je veux que ce soit le match le plus abouti de nos trois sorties et que l’on montre la meilleure version de nous-mêmes." Pour ce faire ? Le big boss du RCT avait opté pour un plan de jeu sans fioritures. À savoir, s’appuyer sur une grosse défense et la longueur de jeu au pied de sa charnière Serin-Hervé pour imposer une grosse pression sur le fond du terrain girondin, et forcer ses erreurs…

Mateo Garcia a réalisé son match référence en professionnel. Au contraire, Christopher Tolofua a beaucoup trop gâché, tandis que Baptiste Serin, et Paul Abadie ont enchaîné les mauvais choix \ud83d\udc47https://t.co/rValcXLNjY — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 3, 2023

Quatre lancers perdus dans les 22 adverses en première mi-temps

Le hic ? Il est que même les plans les plus simples peuvent connaître des accrocs. Et que si certains n’avaient pas compris pourquoi le RCT n’avait jusqu’alors inscrit qu’un seul essai en deux matchs (et encore, à la réception d’une pénalité renvoyée par le poteau…), cette rencontre a pu leur en donner l’explication. Ce n’est d’ailleurs même pas que les Toulonnais n’ont pas réussi à jouer au rugby : ils en ont tout bonnement été incapables en première période, piégés lors de chaque incursion dans les trente derniers mètres adverses par des imprécisions en conquête, avec 4 touches perdues dans les 22 mètres girondins (14/20 au total) et une pénalité concédée sur une mêlée pourtant idéalement placée pour attaquer. Un constat d’impuissance assez terrible qui s’est malheureusement confirmé après la mi-temps, avec un festival de scories (18 ballons perdus en tous genres)… Pire, la première action menée à bien par les attaquants varois fut annulée par un arbitrage vidéo, et un passage en touche d’un demi-centimètre de Gaël Dréan annihilant la réalisation de Setariki Tuicuvu ! Comme le signe d’une soirée où rien ne devait sourire, que même le coaching massif impulsé par le manager toulonnais (six changements simultanés au sein du pack avant la 45e) ne permit de remettre véritablement sur les bons rails.

Deux pénaltouches victorieuses pour un bonus défensif

Alors certes, un énorme forcing des avants varois à l’heure de jeu permit enfin de fructifier un temps fort par le biais d’un ballon porté conclu par le jeune Yanis Boulassel, son premier en Top 14. Insuffisant toutefois pour envisager une victoire sur la pelouse de Chaban-Delmas, malheureusement… La faute à une imprécision, une autre, cette fois-ci signée part Tuicuvu en bout de ligne qui permit à Depoortere et Diaby de ramener le ballon dans les 22 mètres varois, et provoquer la faute qui relégua le RCT à neuf points (19-10, 65e). Dommage car, au vu de leur deuxième pénaltouche de la soirée conclue par Christopher Tolofua (71e), les Toulonnais semblaient avoir les moyens d’espérer beaucoup mieux que le point de bonus dont ils devront pourtant se contenter, faute d’avoir su afficher "la meilleure version d’eux-mêmes" qu’attendait Mignoni. Dommage…