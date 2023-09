Privé de ses internationaux, le tenant du titre boucle le premier acte en conformité avec ses objectifs.

Oublié le faux départ connu à Bayonne. Après le succès bonifié obtenu à domicile face à Montpellier et la victoire assurée avec maîtrise à Oyonnax, Toulouse a finalement bouclé le triptyque inaugural en conformité avec ses objectifs, tels que définis par Jean Bouilhou : "Dans cette première partie de saison, notre ambition était de décrocher au moins une victoire lors de l’un de nos deux déplacements. Après la déconvenue que nous avons connue à Bayonne, il était important de montrer un autre visage face à Oyonnax. C’est ce que nous avons fait." Et voilà le tenant du titre dans le peloton de tête, avec un premier capital de neuf points… qu’il aurait aimé arrondir à dix à en croire Sofiane Guitoune : "En fin de match nous jouons la dernière pénalité pour tenter d’aller inscrire un quatrième essai, mais c’est déjà bien de revenir avec la victoire, même s’il y a eu quelques petits couacs en deuxième période."

Parmi ces "couacs" figure sans doute cette ultime touche de pénalité perdue au bénéfice des Oyomen capables d’utiliser cette munition pour inscrire un essai en force, sans conséquence sur l’issue d’un duel maîtrisé par les Toulousains capables de profiter des frustrations des Oyomen sur des temps forts non aboutis pour leur faire payer leurs erreurs au prix fort. "Un terrain synthétique peut favoriser les accidents de jeu et à chaque fois que nous pouvons récupérer un ballon notre credo est vraiment de chercher à lancer une contre-attaque", explique Jean Bouilhou en mettant en avant un autre atout du jeu toulousain "avec des libérations rapides Paul Graou a pu dynamiter le jeu autour des rucks".

L’entraîneur toulousain ne veut toutefois pas limiter son propos à un simple satisfecit. Il le nuance de deux critiques : "En première période nous nous sommes rendus coupables de pas mal d’indiscipline et il y a eu aussi en deuxième mi-temps certaines maladresses avec pour conséquence des ballons rendus." Le défaut est aussi pointé par Paul Graou, non sans explication : "Il y a eu pas mal de rotations en deuxième mi-temps mais on peut aussi retenir qu’en fin de rencontre nous avons eu une mêlée conquérante."

Au-delà des chiffres

Malgré les absences de ses internationaux, Toulouse a très vite trouvé le bon rythme, les neuf points pris en trois journées en témoignent, sans pour autant constituer, au-delà des chiffres, l’unique motif de satisfaction. "Il y a les points pris, mais il y a aussi les comportements affichés", témoigne Paul Graou tout en révélant un regret qui ne tient pas au bonus offensif que son équipe tenta de décrocher : "Quand on a trouvé les bons automatismes, c’est un peu frustrant de voir que tout va s’arrêter durant sept semaines."