Le club francilien était en démonstration ce samedi à la Paris Défense Arena. L’occasion pour les nouveaux de briller.

Avec un bonus offensif déjà envisageable dès la 22e minute de jeu, le Racing 92 n’a laissé aucune chance à une formation catalane en plein doute, pour ne pas dire déjà à genoux avant de débarquer à Paris La Défense Arena ce samedi. L’issue de la rencontre était déjà connue bien avant le changement de côté. Les joueurs de Stuart Lancaster n’ont pas fait de quartier. L’occasion était trop belle pour se mettre en valeur. Les petits nouveaux ont su saisir l’opportunité. Six des neuf essais franciliens ont été inscrits par des joueurs recrutés lors de la dernière intersaison si on compte Jordan Joseph, parti s’aguerrir pendant presque deux ans à Pau, comme une recrue.

Il confirme qu’il est redoutable ballon en main quand la ligne adverse n’est plus très loin. Une facilité pour se frayer un passage dans les cinq derniers mètres qui s’est développé dans le Béarn où il a inscrit dix essais, dont neuf en Top 14. Titulaire pour la troisième fois de la saison, Jordan Joseph est donc déjà comme à la maison.

Neuf essais marqués par les recrues franciliennes

C’était certainement moins évident pour Thomas Lacalyat qui a vécu un drôle d’été avec un déménagement, des allers-retours avec le XV de France pour préparer la Coupe du monde et la découverte du Top 14, même s’il avait déjà disputé trente-six minutes au plus haut niveau lors de la saison 2017-2018, sa première avec Oyonnax. Depuis, il était devenu une des attractions du championnat de Pro D2, attirant l’œil des caméras et de Fabien Galthié notamment grâce à un essai exceptionnel lors de la demi-finale perdue à Bayonne le 29 mai 2022. Une percée de cinquante mètres qui lui a ouvert les portes du XV de France tout en lui donnant une nouvelle confiance ballon en mains puisqu’il a fini meilleur marqueur d’essais d’Oyonnax l’an passé (douze).

L’ailier fidjien Wame Naituvi était le troisième petit nouveau de l’équipe titulaire face à Perpignan. Arrivé de Mont-de-Marsan où il avait inscrit huit essais en seulement dix rencontres de Pro D2 pour sa dernière saison dans les Landes, il avait bien compris la thématique du jour, inscrivant lui aussi un doublé face à Perpignan, se montrant d’une efficacité redoutable puisqu’il n’a effectué que six courses avec ballon pour deux franchissements et donc deux essais. Les petits nouveaux du Racing 92 ont donc parfaitement profité de ce début de saison si particulier pour se montrer auprès du nouveau manager. Avec l’essai de Tristan Tedder lors de la première journée face à l’Union Bordeaux-Bègles, les recrues franciliennes ont marqué neuf des quatorze essais inscrits par le Racing 92 lors des trois premières journées. Ce qui permet aux Ciel et Blanc de s’appuyer sur la meilleure attaque de ce premier sprint avant la pause du championnat.