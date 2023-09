Malgré des larges possession et occupation en deuxième mi-temps, le MHR a cruellement manqué de réalisme. Montpellier patine encore...

Et nous qui pensions que le MHR avait, avec ce calendrier de trois matchs contre des cadors du Top 14 particulièrement pénalisés par la Coupe du monde, une occasion de prendre un départ canon dans cet exercice 2023-2024… Après ces fameuses trois journées, le bilan comptable n’est pas bon : le MHR ne compte qu’une victoire, quatre points et occupe l’avant-dernière place devant l’Usap, dernière équipe sans la moindre victoire. Le constat est brutal, surtout pour une équipe censée être moins pénalisée que d’autre part la Coupe du monde avec un recrutement pensé en ce sens (Latu, Simmonds, Karkadze, Erdocio, De Nardi, Cadot, pour ne citer qu’eux)…

Le Stade français continue son sans faute en disposant de Montpellier !



Mais passée cette réalité des chiffres, il faut regarder les faits : c’est une évidence, ce MHR est poussif. Il l’a été pendant toute la première mi-temps, même s’il méritait certainement de débloquer son compteur d’essai à la 27e minute par l’intermédiaire du centre Thomas Darmon, plaqué sèchement par un Parisien. Une action de jeu au sujet de laquelle le manager anglais du MHR Richard Cockerill ne décolérait pas : "Pour le même geste, la semaine dernière, Tolu Latu a pris un carton rouge ! Pourquoi la télé n’a pas montré cette action ?"

Cockerill : "Je reste positif"

Après sa diatribe lancée contre le corps arbitral, l’ex-talonneur du XV de la Rose revenait sur la stricte performance de ses joueurs. Et de son propre aveu, il se voulait moins énervé qu’il ne l’était la semaine dernière après la large défaite concédée face au Stade toulousain (38-13) : "Je reste positif. C’est une bonne expérience pour les joueurs. Mon discours est bien moins négatif que la semaine dernière à Toulouse. Là, ils ont donné 100 %, sont restés dans la bagarre tout le long." On a notamment un Janse Van Rensburg se démener comme un beau diable, un Alxeandre Bécognée se donner sans compter, un Alexandre de Nardi montrant ses qualités de vitesse sur les rares ballons qu’il a eu la chance de toucher, et un Louis Carbonel précis face aux perches. Mais il y a du pain sur la planche.