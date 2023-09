La Rochelle n’a jamais été aussi proche de gagner à Clermont. Mais à cause de nombreuses maladresses et d’un manque d’efficacité, les Rochelais ont finalement plié.

De Montpellier à Clermont, il n’y a qu’un pas. Comme dans l’Hérault, les Rochelais peuvent nourrir d’incroyables regrets. Sur la pelouse du Michelin, les hommes de Ronan O’Gara ont failli faire le match parfait à l’extérieur mais encore une fois, ils ont manqué de justesse et d’efficacité. Avec deux pénalités manquées et un mal affligeant à concrétiser leur domination, les coéquipiers de Jules Favre se sont sabordés. "La frustration est encore plus forte qu’à Montpellier, on passe totalement à côté de notre première période et on ne s’est pas assez mobilisé en deuxième mi-temps. On a eu des occasions nettes mais on a trop vite perdu les ballons. On a été trop pénalisés et à l’extérieur ce n’est pas possible. Chacun a essayé de sauver l’équipe, chacun a fait sa faute, moi le premier, et eux ont concrétisé sur nos erreurs. C’est aussi simple que cela", réagit le centre maritime.

Avec trois pénalités, un essai encaissé et un maul improductif pour débuter la rencontre, les Rochelais ont passé une entame en enfer mais se sont ensuite réveillés. L’essai du revenant Cancoriet a eu le mérite de totalement relancer les doubles champions d’Europe, qui ont ensuite monopolisé le ballon. Coffrés au sol, maladroits avec le cuir, sans inspiration en attaque, les Maritimes ont pourtant cumulé 548 mètres gagnés et plus de cinquante passes de plus que leur adversaire. Mais La Rochelle a surtout sombré sur la dernière action.

Une dernière action symbolique

Avec seulement un point de retard, les Maritimes avaient un dernier ballon à jouer dans le camp clermontois, sur la sirène. Derrière une mêlée équilibrée, les Rochelais ont tenté de lancer le jeu mais sont revenus dans les travers de leur style de jeu frontal. Car à Clermont, le jeu d’avants rochelais s’est fait contrer dans les tout derniers instants de la rencontre. Tous éparpillés, les Maritimes n’ont jamais pu mettre de vitesse et ont finalement cédé sur un en-avant de Ployet, libérant les Clermontois, achevant les Rochelais. "À la fin, nous n’avons pas eu la capacité de créer une dernière opportunité. Je suis très déçu et triste pour nos supporters. On n’a que ce que l’on mérite. On a travaillé fort pendant la semaine, mais cela confirme encore une fois la différence entre des champions d’entraînement et des champions de match. Je suis également très déçu du fait que nous n’avons pas assez lu les espaces. Pour l’instant nous se sommes pas prêts, mais cela va arriver. C’est ma faute. Que ce soit Montpellier, Lyon ou Clermont on doit être excité. On ne l’a pas été ce week-end", expliquait Ronan O’Gara à l’issue de la rencontre.

Avec cinq points au compteur, les Rochelais auraient pu mieux faire ou "être à zéro" comme le rappelait Jules Favre. Mais sans onze internationaux, les Maritimes ont de quoi voir venir et espèrent le retour de leurs monstres le plus vite possible…