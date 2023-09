Au milieu de la déroute lyonnaise, l’ailier Sud-Africain Thaakir Abrahams a montré une partie de son grand talent. Il disputait pourtant son premier match de Top 14.

Casque, chaussettes baissées aux chevilles, petites foulées mais grande vitesse : non, cet ailier sud-africain au petit gabarit n’est pas Cheslin Kolbe. S’il partage bien des similitudes avec son compatriote, Thaakir Abrahams n’a pas encore la renommée, ni le palmarès de son aîné. Arrivé cet été à Lyon en provenance des Sharks, celui qui possède un prénom impossible à prononcer correctement a fait connaissance avec le Top 14 sur la pelouse du Hameau. Une première qui restera dans sa mémoire comme un bon mais aussi un mauvais souvenir. Car oui, les Lyonnais ne fanfaronnaient pas ce week-end et se sont même montrés muets après avoir été balayés par Pau.

Seul Fabien Gengenbacher eut le courage de se présenter en conférence de presse pour lâcher quelques phrases. "C’est avant tout un sentiment de honte", soufflait d’abord le manager avant de rentrer dans les détails : "Nous avons eu du mal à gagner la ligne d’avantage sur les collisions. De ce fait, les temps de possession ont été parfois infructueux." L’ancien Grenoblois faisait ici référence au fait que ses hommes ont longtemps tenu le ballon dans le premier acte, sans pour autant trouver de l’avancée. Au milieu de la morosité offensive des visiteurs, seul le petit nouveau Thaakir Abrahams a finalement su trouver des solutions.

Proche d’un doublé

À la 6e minute, le Sud-Africain croisait avec Toby Arnold sur la ligne médiane pour toucher son premier ballon en Top 14. Tranchant et surtout très rapide, il perçait plein champ la défense paloise, avant d’adresser un jeu au pied qui filait en touche à cinq mètres de l’en-but adverse. Une bonne entrée en matière, et ce n’était pas fini. Puisque l’ailier fait tout très vite, il marquait à la 35e minute son premier essai sous le maillot lyonnais, en étant à la conclusion d’un joli mouvement initié par Marchand et Pagès. Seul danger offensif d’un Lou sans appétit dans le pays des brebis, Abrahams faillit remettre ça au retour des vestiaires.

Après un jeu au pied rasant de Regard, l’ancien des Sharks déposait Jack Maddocks à la course avec une vitesse hallucinante mais se montrait malchanceux au moment de pousser au pied, alors que seule la ligne le séparait d’un doublé qui aurait pu changer la face de la rencontre. Fabien Gengenbacher disait qu’il était difficile de sortir un homme du collectif dans ce qui apparaissait comme un naufrage. Malgré tout, nous retiendrons les pouvoirs magiques de Thaakir Abrahams.