Dans un match haletant de bout en bout, les Clermontois se sont offert un important succès face à La Rochelle. Après l’essai de Yato à la troisième minute, l’ASM n’a jamais cessé de défendre son pré carré.

Clermont déroule. Au milieu d’une douce soirée auvergnate, l’ASM retrouve le temps d’un instant sa monstruosité des années 2010. Durant trois minutes, les hommes de Christophe Urios tambourinent une équipe rochelaise surprise. Suite à une touche de Folau Fainga’a, sa première sous le maillot jaune et bleu, Peceli Yato perce la défense maritime et s’étale dans l’en-but. 5 à 0, les Jaunards frappent un premier grand coup et le public du Michelin pense alors que son équipe ne fait qu’allumer le moteur. Mais après cette séquence impitoyable, les Clermontois ont vite été cadenassés et n’ont jamais pu tenir le rythme infernal de leur entame, offensivement.

Car en défense, les coéquipiers d’Étienne Falgoux ont été irréprochables et impressionnants d’efficacité. "On a passé soixante-cinq minutes à défendre ! Je suis très fier des mecs, La Rochelle est venue avec de grosses ambitions mais on a répondu présent. En défense, on a été très patients, très disciplinés et patients. C’est une grosse amélioration par rapport à nos deux premiers matchs. On s’était dit que ce match allait être un test de caractère et je pense qu’on l’a réussi, même si nous avons été très indisciplinés. On aurait pu couler mais personne n’a lâché", détaille le capitaine clermontois. Symboles de cette défense acharnée des Jaunards, trois Clermontois ont terminé la rencontre avec quinze plaquages (Dessaigne, Lanen et Simmons). Privés de ballons dans le deuxième acte (42 % de possession), les hommes de Christophe Urios n’ont jamais laissé les Rochelais passer la barre des dix points.

La roue tourne ?

Surtout, Clermont a tenu jusqu’au bout. Un point extrêmement positif pour l’ASM qui a perdu plusieurs rencontres capitales sur la sirène la saison dernière, notamment à Brive. "J’espère que la pièce va tomber du bon côté à l’avenir. On accueillait le champion d’Europe, il ne faut pas l’oublier, et on les a fait déjouer. Ils ont eu beaucoup de déchets en attaque et on a réussi à leur gratter quelques ballons. Le public a joué un rôle essentiel dans notre victoire donc je les remercie grandement", poursuit le pilier gauche auvergnat.

Ronan O'Gara n'avait qu'à se téléporter aussi ! (on plaisante)https://t.co/1mU2aCguI0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) September 2, 2023

Car ce samedi, plus de 16 000 aficionados se sont déplacés au Michelin pour pousser leurs joueurs. Si les supporters jaune et bleu n’ont pas assisté à une orgie de rugby, le stade s’est soulevé comme un seul homme au moment de l’ultime en-avant rochelais. Si Clermont avait la fâcheuse tendance à perdre ce genre de matchs rugueux dans un passé proche, les guerriers d’Urios ont prouvé qu’ils pouvaient gagner la bataille du caractère et du courage. Les Jaunards doivent maintenant épurer leur jeu et prolonger ces trois minutes de plaisir entrevues face aux Maritimes. Le manager clermontois a deux mois pour faire exploser ses protégés.