Les Castrais ont offert un match presque parfait à leur public avec quatre essais magnifiques. Le violent vent d’autan ne les a pas dérangés le moins du monde.

Il paraît que le vent d’Autan rend fou. Les Castrais parleront d’une folie douce qui les a fait danser comme des plumes dans les interstices de la défense bayonnaise. Quatre essais magnifiques ont scellé ce succès fleuve du CO avec pour finir, ce coup de dague du remplaçant Louis Le Brun. Le capitaine Mathieu Babillot expliquait : "On avait beaucoup de pression, car on rencontrait une des meilleures équipes du moment. On avait bien travaillé, on avait ciblé des choses…"

Castres écrase Bayonne et confirme son bon début de saison !



Les Castrais s’étaient concertés sur le sujet des bourrasques qui auraient pu perturber bien des plans : "On aurait espéré jouer contre le vent en première mi-temps. Mais ils ont gagné le toss et ce fut l’inverse. On savait qu’on devait les laisser chez eux et leur mettre beaucoup de pression, principalement sur Camille Lopez parce que si on le laisse jouer, il surnagera toujours." Et puis le pack du CO a nettement estourbi son vis-à-vis, ce fut criant vu des tribunes, y compris et surtout en touche, le secteur qui faisait peur aux supporters.

Séguret à son avantage

Dans ces conditions, le talent des uns s’est exprimé, les Hulleu, Cocagi, Dumora, Nakarawa et Seguret ont montré tout ce qu’ils savaient faire avec des ballons de qualités, parfois offerts par un adversaire prolixe en en-avant. Ce fut l’occasion de bien observer Adrien Séguret, centre champion du monde des moins de 20 ans en 2018. Arrivé de Grenoble à Castres en 2022, c’est lui qui a marqué l’essai décisif, le deuxième, après un (double) gros travail de Adrea Cocagi. Il s’est offert une course de vingt mètres avec un petit crochet intérieur.

Adrien Séguret encore méconnu du grand public est venu s’exprimer après coup avec calme et modestie "On savait qu’il faudrait savoir jouer avec et contre le vent. Je pense que nous avons bien géré les choses stratégiquement, mais il faut voir aussi l’énergie qu’on a montrée aujourd’hui. Le dernier essai de Louis Le Brun fut magnifique à vivre, car le stade était en fusion et poussait avec nous. Personnellement, je me sens de mieux en mieux, je suis arrivé la saison dernière. Je devais prendre mes marques, disons que c’était mitigé, avec la mise à pied de Pierre-Henry, ce fut assez dur pour moi. J’essaie de me fondre le plus possible dans le collectif. Aujourd’hui, je me sens très épanoui, j’espère que ça se voit. Oui, j’ai marqué un essai, il fut un soulagement pour moi car j’avais besoin de digérer la saison dernière. Il m’apportera beaucoup de force pour le reste de la saison. Je crois aussi qu’il a bien aidé l’équipe, car on avait la volonté de marquer tout de suite après le repos." Après le Mondial, il sait qu’il devra faire face à la concurrence du Néo-Zélandais Jack Goodhue. Mais sur ce qu’on a vu samedi, il aura des arguments à faire valoir.