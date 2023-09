À l’entraînement avec le stade toulousain, Anthony Jelonch a dû revoir ses plans en cours de semaine à cause de son genou, toujours fragile.

Alors que l’ensemble du groupe France profitait de quelques jours de repos – avec tout de même quelques séances imposées – Anthony Jelonch était lui sur le pré. Cette semaine, le troisième ligne a enfilé la tenue d’entraînement du Stade toulousain à la demande du staff tricolore. L’objectif ? Continuer de travailler pour retrouver son niveau d’antan le plus rapidement possible. Des séances spécialement adaptées pour l’ancien Castrais ont donc été mises en place par l’encadrement technique haut-garonnais. Un visage familier de la sélection l’a tout de même accompagné, on parle ici de William Servat, entraîneur des avants chez les Bleus. Mardi dernier, une vidéo a fait énormément réagir sur les réseaux sociaux. On y voit Jelonch enchaîner les percussions sur l’ancien talonneur international, muni d’un bouclier pour encaisser les chocs. Au vu de l’intensité des impacts, ces images ont quelque peu rassuré tout le monde quant à l’état de forme du flanker rouge et noir. L’ailier toulousain Arthur Retière est revenu sur cet exercice : "Je l’ai vu percuter tête baissée sur William… Il s’est vraiment bien envoyé. J’ai demandé à Anthony si ça avait bien tenu, il m’a répondu oui donc c’est une bonne nouvelle pour lui."

Mardi, c’est tout sourire qu’Anthony Jelonch a débuté l’entraînement collectif du Stade toulousain. Il a participé à tous les ateliers avec ses coéquipiers en club. On l’a notamment vu, ballon en main, prendre part à des situations de cinq contre cinq, comme si sa blessure n’était plus qu’un lointain souvenir.

Au repos mercredi

Son après-midi s’est terminée un peu plus tôt que les autres, puisqu’il est parti à la douche pendant que les Stadistes préparaient plus minutieusement le déplacement à Oyonnax. Néanmoins, la réalité a malheureusement vite rattrapé l’un des cadres du groupe France.

Mercredi, son genou l’a empêché de s’entraîner, gonflé après une dure journée la veille. Alors qu’une séance avec opposition était prévue, le staff haut-garonnais n’a donc pas voulu prendre de risque et Jelonch a été préservé, les sensations étant loin d’être idéales. Un petit coup d’arrêt au cœur de cette semaine qui avait si bien débuté. Vendredi, Jean Bouilhou se voulait rassurant : "Je le sens sûr de lui. Il a des capacités physiques hors-norme, tout le monde le sait. Très honnêtement, je pense qu’il sera prêt mi-septembre pour retrouver complètement les terrains."

Il y a quelques jours, Fabien Galthié avait également évoqué un retour durant la phase de poules. Réponse dans quelques semaines…