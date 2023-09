Invité de l'émission "viàMidol la quotidienne" ce lundi, Xavier Garbajosa est revenu sur l'affaire Chalureau qui secoue actuellement le rugby français. L'ancien manager du MHR a évoqué l'arrivée du deuxième ligne au sein du club héraultais, et surtout sous quelles conditions.

Cela fait quelques jours que Bastien Chalureau fait la Une de l'actualité. Condamné à six mois de prison avec sursis pour des "faits de violence avec la circonstance que ces derniers ont été commis en raison de la race ou de l'ethnie de la victime" en novembre 2020, le Montpelliérain ne fait pas l'unanimité dans l'esprit des supporters français. Pour rappel, le joueur a fait appel.

Ce lundi soir, Xavier Garbajosa était l'invité de la grande première de "viàMidol la quotidienne". L'ancien manager du MHR a relancé celui qui a été mis à pied par le Stade toulousain il y a plus de trois ans. "À l'époque, j'avais besoin d'un deuxième ligne pour pallier une grosse blessure, a déclaré Garbajosa. Ensuite, son arrivée était conditionnée à un comportement exemplaire et une remise en question de sa part, qu'il a eue. Il a avoué avoir commis grave erreur. Je pense que tout le monde a le droit à une seconde chance."

Celui qui était à la tête du Lou la saison dernière a ensuite poursuivi : "Lors des premiers mois avec Montpellier, il fallait que Bastien gagne la confiance de ses partenaires. Le deal était simple. Je lui ai dit : "je peux te donner une seconde chance, par contre, tu te tiens à carreau. Si je sais que t'es sorti une fois dans la semaine, je te sors de l'équipe.""

"Ce qui me dérange le plus, c'est que cette polémique arrive trois jours avant le Mondial"

À la question de savoir si Bastien Chalureau devait participer ou pas au Mondial, Xavier Garbajosa a répondu avec honnêteté : "Je ne sais même pas si la question se pose. Ce qui me dérange le plus, c'est que cette polémique arrive trois jours avant le Mondial. On a la chance de pouvoir débuter contre les All Blacks vendredi. Je préférerais qu'on soit tous derrière les Bleus à l'heure actuelle. Ce que je sais, c'est qu'il a gagné sa sélection sur le terrain."

Pour rappel, Bastien Chalureau a connu sa première sélection avec le XV de France en novembre 2022 face à l'Afrique du Sud. Il en compte désormais six.