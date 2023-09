Mon cher Thibaud, en cette veille de Coupe du monde, me reviennent quelques lueurs sur ton chemin de vie et au moment de t’écrire ces quelques mots, je suis aujourd’hui parcouru par diverses émotions. 29 avril 1997 : nous hésitons avec ta maman sur le choix de ton prénom ; nous consultons un livre, nous tombons sur… Thibaud. Je me dis, moi l’ancien troisième ligne du RC Versailles : « Ah ! Quel fabuleux joueur de rugby il ferait ». Sans hésiter, notre décision est prise, tu te nommeras Thibaud. Vingt ans plus tard, tu nous appelles pour nous annoncer que plutôt que de rédiger ton CV et chercher un travail, tu veux tenter ta chance en tant que professionnel de rugby. Notre réponse est incertaine : « Tu es sûr, fiston ? » Ta conclusion : « Oui, je le sens bien ! ».

À partir de cette décision, les choses s’accélèrent : les Wasps d’abord, puis Pierre-Henry Broncan qui te repère, le Stade toulousain, l’équipe de France, ta première sélection et un premier essai international face à ton équipe de cœur, l’Argentine, un titre champion de France, un autre de champion d’Europe, un grand chelem en 2022, ton premier match à Twickenham et tes deux essais pour une victoire historique dans le Temple et plus globalement, un succès face à toutes les nations majeures du rugby mondial…

De ce parcours dont je suis si fier, je retiens également quelques anecdotes : en 2005, après des tentatives infructueuses au judo et au foot, nous te faisons découvrir le rugby. Tu reviens aux anges de ton premier entraînement, te fais une place dans l’équipe et quelques mois plus tard, tu es même sacré champion de Belgique dès ta première année de pratique, avec les moins de 10 ans de l’Asub Waterloo.

En 2011, tu es convié à une journée de détection par la fédération Belge et le soir venu, tu rentres déçu, malheureux comme les pierres… Tu vis là ton premier échec et tu comprends alors que la charge émotionnelle inhérente à ce premier grand évènement t’a probablement fait perdre tes moyens et qu’il faut que tu travailles. En 2014, tu es titulaire à l’ouverture avec l’Asub Waterloo pour la finale du championnat des moins de 18 ans et je vis ce moment avec une oreille plaquée sur la porte du vestiaire, afin de pouvoir partager et vivre vos émotions ; je me revois même, la larme à l’œil, lorsque tu marques l’essai de la gagne…

Quel parcours, Thibaud. Quel destin et pour nous, tes parents, ta famille et tes amis, quelle immense fierté ! Et puis, le fait que tu sois toujours resté un bon mec, humble, humain, jovial, attentionné et lucide ne fait qu’accroître notre bonheur. Nous te souhaitons donc, à toi et à l’équipe de France dans son intégralité, une inoubliable aventure automnale et à nous, Français de tout horizon, un premier titre de champion du monde. Parce que si tu en as rêvé, nous en rêvons tous autant que toi.