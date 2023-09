Si rien n’est à ce sujet encore bouclé, le dossier Melvyn Jaminet pourrait bien s’accélérer dans les semaines à venir. Sera-t-il toulonnais la saison prochaine ?

Arrivé dans a ville rose aux prémices de la saison 2022-2023, l’international tricolore Melvyn Jaminet (24 ans, 15 sélections) n’a pour le moment pas fait son trou dans l’effectif quatre étoiles du Stade toulousain, champion de France en titre. En tout état de cause, c’est son concurrent en équipe nationale Thomas Ramos (28 ans, 27 sélections) qui fut régulièrement titularisé à l’arrière lors des rencontres les plus importantes disputées par les soldats d’Ugo Mola, la saison dernière : que ce soit en Champions Cup ou en championnat, d’ailleurs…

L’hiver dernier, la rumeur d’un départ anticipé de Melvyn Jaminet (il est sous contrat jusqu’au printemps 2025) avait déjà agité le petit monde du Top 14 mais finalement, rien n’avait été concrétisé et le canonnier des Bleus, qui tourne à 90 % de réussite dans les tirs au but en équipe nationale, avait naturellement terminé la saison à Toulouse et sera, passé la Coupe du monde, un membre à part entière de l’effectif du "Stade", qui plus est depuis la lourde blessure au genou de Romain Ntamack et la possible mise en retrait d’Antoine Dupont pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Mais après ?

Il a grandi à Hyères, dans le Var

Il semblerait que Melvyn Jaminet ne soit pas contre l’idée de quitter la ville rose et à ce sujet, le Rct, toujours à la recherche d’un buteur et d’un arrière de premier plan, serait alors la destination idoine pour l’enfant de Hyères (Var). À l’heure actuelle, le président toulonnais Bernard Lemaître, qui ne fermerait évidemment pas la porte à un tel recrutement si l’occasion se présentait, n’a ni contacté directement le joueur, ni évoqué le dossier auprès de son homologue Didier Lacroix, duquel il est très proche.

Qu’attendent donc les deux présidents ? Que Melvyn Jaminet et son entourage demandent officiellement une libération anticipée pour le printemps prochain. Si cela se produisait dans les semaines à venir, les dirigeants toulousains ne retiendraient probablement pas Jaminet contre son gré, de peur de nuire à l’ambiance générale du vestiaire et aux performances du joueur.

Ne resterait alors plus qu’à entamer des discussions avec le RCT au sujet de la dernière année de contrat de Jaminet avec le Stade toulousain, trois ans après les négociations compliquées qui avaient abouti au départ de Cheslin Kolbe. Pas le plus simple, à l’évidence. Même si on n’en est pas encore là…