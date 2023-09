Grâce à une générosité et à un état d’esprit sans faille, Valence-Romans compte neuf points en trois matchs, en ayant battu deux prétendants au top 6. Il ne sera pas aisé de venir s’imposer chez le promu Drômois cette saison.

"Nous n’avons pas été surpris par cette équipe de Valence-Romans. Il me semble qu’elle a mis 55 points la semaine dernière contre le Biarritz olympique. Cette équipe a été à la hauteur du jeu qu’elle produit", confiait Julien Sarraute, entraîneur de Colomiers, à l’issue de la défaite de son équipe sur le terrain de Valence-Romans (26-22). Ses joueurs, qui pensaient tenir la victoire en reprenant l’avantage à la 73e minute grâce à une pénalité de Thomas Girard, n’ont pas réussi à museler la fougue et l’envie des Drômois de ne rien lâcher jusqu’au bout et d’aller décrocher la victoire en fin de match sur une belle inspiration de sa ligne de trois-quarts, conclue par Gauthier Minguillon (26-22, 76e). Et les Damiers n’ont encore une fois rien lâché en défense jusqu’au bout pour conserver leur victoire, malgré les dernières forces dans la bataille livrée par les Columérins. "Je pense que c’est l’équipe qui a mis le plus d’enthousiasme qui a gagné. Par moments, on a mis les ingrédients nécessaires mais cela n’a pas suffi. Le VRDR a été capable de se chercher cette victoire", ajoute Julien Sarraute.

Un fort caractère et beaucoup d’envie

Justement, cette envie et ce caractère de ne rien lâcher sont les deux principaux éléments qui symbolisent bien Valence-Romans depuis le début de saison. Lors du premier match à Montauban (22-3), le promu avait été dominé mais n’avait jamais lâché en défense, empêchant une plus large défaite. Contre Biarritz, largement en tête, le VRDR s’était montré infranchissable en défense en fin de match pour laisser les Basques "fanny" au tableau d’affichage. "Avant le match de Colomiers, j’avais dit aux joueurs que c’était un vrai test pour savoir qui on était. Si on était des bons petits joueurs ou si on en voulait encore plus. Finalement, ils m’ont répondu par la positive. Ils ont fait ce qu’il fallait pour aller chercher cette victoire de la confirmation. On a montré une énorme générosité dans tout ce qu’on a fait, appréciait Fabien Fortassin, manager de Valence-Romans. On est dans la continuité de ce qu’on fait depuis le début de la saison, depuis les matchs de préparation. Je ne cesserai de le répéter, mais l’état d’esprit est primordial dans ce jeu. Et tant qu’on aura ça, on a les qualités rugbystiques pour embêter beaucoup de monde. On sentait peut-être à un moment donné, sur le dernier quart d’heure, qu’on était dans le dur physiquement, que le match basculait un peu pour Colomiers qui avait un peu plus de maîtrise. Mes joueurs sont allés chercher une force de caractère incroyable pour renverser la situation, mettre un essai de 60 mètres magnifique. Et derrière, batailler défensivement pour ne pas encaisser cet essai dans leur 22, et pour aller récupérer ce ballon. Ce sont des scénarios de match qui construisent vraiment un groupe." Après trois matchs, le bilan comptable est plus que satisfaisant pour le VRDR, avec neuf points et une quatrième place au classement. "C’est super, on aurait signé des deux mains avant le début de saison, mais ce n’est encore que la troisième journée. Je pense que c’est mérité de se retrouver avec deux victoires en trois matchs. Tant qu’on arrivera à faire vivre ce groupe, on aura des soirées qui nous permettront d’être optimistes."