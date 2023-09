Au terme d’un match complètement fou et terriblement intense, le XV aixois a remporté son troisième match d’affilée et conforte ainsi son fauteuil de leader.

Menés 6-24, les partenaires d’Arthur Coville ont trouvé les ressources nécessaires pour inverser la tendance et renverser une rencontre qui était pourtant très mal engagée. Peu de supporters aixois croyaient à cet impossible retournement de situation. Et pourtant, les Aixois n’ont jamais rien lâché, se sont accrochés, sont revenus en peu de temps sur les talons des Neversois pour les faire douter et enclencher la furia locale. Empruntés, faisant des fautes à foison en première période, les hommes de Mauricio Reggiardo étaient totalement métamorphosés dès l’entame de la seconde période. L’agressivité, l’engagement avait changé de camp même si les Nivernais tenaient tête et ont, eux aussi, réalisé un match énorme et auraient peut-être pu s’imposer. Mais, quel match de rugby où les deux équipes ont joué pendant quasiment quatre-vingts minutes. Cinq essais pour Provence Rugby, quatre pour Nevers, un match plein et énormément d’énergie dépensée des deux côtés.

"Je retiens le caractère de l’équipe, je retiens notre rugby également, on est revenus dans le match aux forceps, ça n’a pas été parfait notamment en première période où nous perdons dix-sept ballons. Mais c’est dû aussi au changement de physionomie de jeu. On est contents d’avoir gagné et à la mi-temps on s’est dit qu’il ne fallait rien lâcher. On s’est accrochés tous ensemble, avec le public qui nous a soutenus. On s’est surpassés pour revenir et au final arracher ce succès. Notre dynamique de groupe est présente entre les joueurs et le staff. Justement, les joueurs se sont approprié le projet de jeu et pour l’heure cela fonctionne mais ça ne fait que trois matchs. Maintenant, je suis content du travail de mes leaders qui répondent présents avec l’ensemble du groupe. Je vais savourer avec l’équipe avant de songer au gros déplacement qui nous attend à Brive jeudi prochain."

Des Aixois en confiance

L’équipe aixoise a forcément montré du caractère pour se sortir du piège adverse tendu par des Nivernais extrêmement accrocheurs et terriblement joueurs et qui auraient pu également rafler la mise. Le manager général Xavier Pémeja enrageait sur un fait de jeu en fin de match où les Aixois ont redonné le coup d’envoi alors que le buteur visiteur était encore dans le camp aixois à ramasser son tee. Et tout ceci sans que l’arbitre n’intervienne. "C’est une faute d’arbitrage grave, très grave, on peut faire des fautes dans le jeu, cela arrive et ça fait partie du jeu. Mais là, ça ne fait pas partie du jeu. On doit attendre avant le coup d’envoi. C’est une règle formelle et là elle n’a pas été respectée et qu’est-ce que je vais dire aux joueurs maintenant ? ! Nous avons perdu des points que nous ne récupérerons jamais cette saison. C’est rageant, frustrant et c’est scandaleux !"

Un manager agacé par le scénario du match, par l’intensité que ses hommes ont donné pour repartir à l’arrivée avec seulement un petit point. Alors qu’en face, le leader aixois poursuit sa route avec quatorze points dans sa musette et le sentiment d’avancer sans sourciller. Avant d’aller défier jeudi prochain Brive dans son antre où là encore, les Noirs auront besoin d’une force de caractère omniprésente.