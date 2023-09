Au terme d’une rencontre hachée, le SUA a assuré les quatre points de la victoire. Sans pour autant vraiment se rassurer, Agen met le Stade Montois dans le dur.

Au regard de la composition montoise, largement diminuée en raison des blessés, on pouvait croire en un succès aisé des Agenais. Pas du tout. Symbole de cette belle jeunesse landaise, le jeune Enzo Prosper, qui a fait ses débuts chez les pros. "Enzo qui reçoit le maillot par son père, ça restera gravé", s’émeut Patrick Milhet. Sa jeune garde a en tout cas donné du fil à retordre aux locaux. Les Agenais l’avouent. "J’ai vu de notre côté une équipe qui a manqué de maîtrise sur certains moments et qui a perdu le contrôle du match", s’agace Bernard Goutta. "Depuis 15 jours, on n’arrive pas à s’entraîner dans de bonnes conditions. On n’arrive pas à commencer un match avec l’équipe annoncée. Là encore, on perd Vincent Farré le matin du match." Cependant, le Catalan tient à souligner l’état d’esprit de son équipe : "Je n’ai pas vraiment douté. Pourquoi ? Parce que notre conquête m’a rassuré. Nous avions le dessus sur nos ballons portés, sur les mêlées… Même s’il faudra que je revois celle où nous sommes sanctionnés sous leurs poteaux en début de deuxième mi-temps." Effectivement, les Agenais, largement dominateurs, n’étaient plus très loin de bénéficier d’un essai de pénalité. Finalement, l’arbitre a sanctionné Hans Lombard-Buret. Antoine Erbani a conscience qu’il aurait pu s’agir du tournant du match : "Je trouve que nous n’avons pas été payés sur cette mêlée. Ça ne tourne pas pour eux au final mais nous sommes pénalisés de manière un peu sévère selon moi."

Les éclairs d’Etcheverry, la précision de Vincent

Lors de cette rencontre ô combien accrochée, on retiendra ces dernières minutes lors desquelles les Agenais n’ont pas flanché en défendant leur camp. "On aurait probablement perdu ce match l’an dernier. Mais on fait preuve de plus de consistance. C’est aussi le fait d’avoir eu peu de changements dans l’équipe. On se connaît par cœur. La preuve sur cette dernière action où jamais l’on ne s’affole", continue Erbani.

Aussi, les pensionnaires d’Armandie ont pu compter sur leurs individualités. Si la paire de centres accompagnée de Fotu Lokotui a muselé Veresa Ramototabua, Iban Etcheverry est à créditer de plusieurs relances intéressantes. Dont une qui aurait pu aller à dame en deuxième mi-temps. Quant à Thomas Vincent, il poursuit ses bonnes prestations. Décisif, il pourra aussi compter à l’avenir sur l’apport de Ben Volavola, entré en jeu ce vendredi. "L’objectif annoncé du club est le top 4, mais moi je vise le titre chaque saison", déclarait d’ailleurs le Fidjien en fin de rencontre. Preuve que malgré la pression qui est mise sur ce groupe, notamment lors des matchs à domicile, le focus ne change pas : il faut rejoindre les hautes sphères de la Pro D2. Il faudra pour cela passer par des succès étriqués comme celui-ci, face aux voisins montois.