Pointés du doigt en début de semaine par le président Gufflet, plusieurs joueurs expérimentés de l’effectif dacquois ont été décisifs dans la victoire du promu landais, face à Grenoble vendredi soir.

C’est une stratégie vieille comme le monde, qui consiste à piquer publiquement des joueurs pour en espérer une réaction ensuite. Cette méthode ? Benjamin Gufflet, le nouveau président de l’US Dax, l’a expérimentée lundi dernier, en réalisant une sortie médiatique qui a fait grand bruit dans nos colonnes. "Je suis assez déçu par certains cadres qui nous ont rejoints et qui devaient nous apporter beaucoup plus par leur expérience, leur leadership", disait le patron landais. S’ils n’étaient pas cités, Barrère, Leatigaga, Séguy ou Singer étaient visés par cette déclaration et tous ont été des grands acteurs de la victoire de l’USD, vendredi contre Grenoble (28-23). "Que ce soit dit dans les médias, ou pas, on le savait. C’était à nous de montrer un autre visage et c’est en partie fait", appréciait Jean-Baptiste Singer, au coup de sifflet final. Entré en jeu à une demi-heure de la fin, l’ancien joueur d’Aurillac a pesé sur la fin de match. Il a été pénible dans la défense des ballons portés (54e) et a mis son équipe dans l’avancée, ballon en main (75e). Devant, des garçons déjà présents l’an dernier, comme Maxime Delonca ou Matthew Luamanu (quelle activité !) ont amené l’équipe en première période.

La vista de Séguy, la longévité de Bolakoro…

Ils ont été bien aidés par Jean-Baptiste Barrère, qui, sans deux fautes évitables dans les rucks (31e, 36e), aurait rendu une copie pas loin d’être parfaite. Joshua Furno a eu du déchet, mais il a aussi été très actif. Nephi Leatigaga, avec une bonne tenue en mêlée fermée, quelques plaquages appuyés et un grattage important à cinq mètres de son en-but (20e), a également été au niveau. "Nous n’avons pas été surpris de ce qu’ils ont donné ce soir, explique l’entraîneur des avants, Hervé Durquety. Depuis le début de la préparation, ces joueurs se sont parfaitement bien intégrés. Ils ont un fort potentiel, ils apportent un plus aux entraînements ou dans la vie de groupe. La mutualisation des acquis est intéressante et, à notre niveau, dans le staff, on doit s’appuyer sur ces joueurs d’expérience."

Chez les trois-quarts, Romuald Séguy, relégué sur le banc après deux titularisations, a réalisé une entrée décisive (54e). L’ouvreur a, certes, rendu inutilement un ballon à la défense grenobloise (76e), mais il a fait du bien dans l’occupation. Sa montée défensive sur Romain Barthélémy (74e) a annihilé une offensive iséroise et sa merveille de passe au pied pour Théo Duprat (57e) a été un des tournants du match. Enfin, impossible de conclure ces quelques lignes sans évoquer la prestation d’Ilikena Bolakoro. Présent sur le circuit professionnel depuis 2007 (son partenaire au centre, Bastien Daguerre, n’avait alors que cinq ans), il a été le meilleur dacquois vendredi. Explosif ballon en main, puissant à l’impact et véritable régulateur de la défense landaise, le fidjien a montré qu’à 36 balais, il avait de l’énergie à revendre et bien plus encore…