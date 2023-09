L’Usap s’appliquera à terminer ce début de championnat avec des unités au compteur et éviter le zéro pointé en défiant le Racing 92 sur ses terres.

Les Catalans n’ont toujours pas décollé au classement, faute de prouesse retentissante bien qu’à édulcorer avec un Top 14 à ses premiers pas. Mais l’attente est toujours colossale, tant les promesses furent tenues par le passé, d’où une forme d’impatience qui jaillit autour du club. Vaincus par le Stade Français et Clermont, les Perpignanais ne seront pas étranglés par l’enjeu face au Racing 92, mais inspirés tout de même d’aller récupérer quelque chose pour débuter véritablement ce nouveau cycle. Franck Azéma, le manager, dresse la feuille de route : "On sait que c’est un nouveau gros déplacement qui nous attend face aux Franciliens. Rien ne nous sera donné, j’espère qu’on montrera du caractère et qu’on affichera une certaine progression dans le jeu." Avec en point de mire ces éternelles pistes d’améliorations inhérentes à un début de saison, il poursuit : "Nous avons des manques sur certaines périodes. La réaction qu’on propose est insuffisante, il faut retrouver une défense plus stable et ne pas hésiter non plus à chercher les extérieurs si le jeu l’impose." Les Sang et Or demeurent en mode rodage, tant les bouleversements opérés demanderont un stoïcisme de rigueur pour la suite.

Un adversaire récalcitrant

Ce voyage ne s’annonçant pas de tout repos, puisque les Catalans n’ont plus remporté de victoire depuis 2009 en terre francilienne. Face déjà à un certain Henry Chavancy qui débutait sa carrière. Si historiquement, la tendance s’affole, nul n’interdira les hommes de Franck Azéma de s’en affranchir. L’accent sur la conquête sera prépondérant, après quelques soubresauts dans le secteur de la mêlée et de la touche, largement perfectibles. Kélian Galletier, le troisième ligne aux multiples facettes, mentionnant cette réalité : "Bien sûr qu’on doit travailler notre rugby, au quotidien et dans les attitudes. Nous savons sur quoi on doit hisser notre niveau, pour être à nouveau performants. Restons concentrés sur nous et passons à autre chose par rapport à la saison dernière." L’Usap peut se souvenir qu’elle avait presque réussi son coup il y a peu, en ne s’inclinant qu’à la Paris La Défense Arena, sur une marge des plus réduites en 2021 (17-14). De quoi insuffler un optimisme nécessaire pour bousculer les idées reçues et les esprits chagrins. Face aux troupes de Stuart Lancaster, la précision sera indispensable pour débloquer ce satané indicateur provisoire.