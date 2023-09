Titulaire indiscutable la saison dernière puisqu’il a disputé tous les matchs de Top 14, le troisième ligne Mahamadou Diaby a laissé les galons de capitaine à Maxime Lamothe.

Chaque manager a sa vision, ses idées et sa manière de les appliquer. Il convient aussi de choisir son capitaine, son relais sur le terrain. Yannick Bru a donc nommé le sien. Il s’agit du talonneur Maxime Lamothe. Forcément au détriment d’un autre. Mahamadou Diaby a donc laissé ses galons, redevenant un simple soldat. Une décision totalement comprise par le troisième ligne, qui entame sa septième saison à l’UBB : "Chaque manager a sa vision des choses. Yannick a son idée pour amener ce groupe vers la performance. Il m’a expliqué que je m’investissais énormément dans le combat, avec un jeu qui demande beaucoup d’énergie. Il a donc voulu me soulager de la charge de capitaine qui doit aussi parler avec l’arbitre et rassembler les joueurs. Cela entraîne aussi une dépense d’énergie et il a voulu m’économiser."

Meilleur plaqueur après deux rencontres (16 plaquages), Mahamadou Diaby est aussi le joueur girondin qui a cassé le plus de plaquages (5). Il était présent aux quatre coins du terrain face à Castres, marquant même le deuxième essai de l’UBB, après avoir été décisif sur le premier avec une percussion, un passage de bras et une passe décisive pour son ailier Madosh Tambwe. Du grand art pour un joueur réputé pour sa rudesse dans les tâches ingrates. La perte du capitanat sera-t-elle bénéfique pour Mahamadou Diaby : "Le capitanat n’a jamais été une charge, mais une responsabilité et une fierté. Mais je rejoins Yannick : mon jeu demande un maximum d’énergie. C’est vrai qu’être capitaine c’est se concentrer sur autre chose que soi. Donc, ça m’aide à être plus concentré sur ma tâche. Je crois surtout que nous avons bénéficié d’une préparation physique de haut niveau et elle commence à porter ses fruits. Je me sens mieux sur le terrain car je crois que l’on joue comme on s’entraîne. Le travail que l’on fait est d’une grande qualité. Je suis une éponge, je reproduis ce que l’on me propose et apprend à l’entraînement. Mon rôle est aussi bien défini. Je sais ce que l’on attend de moi sur le terrain et donc ça m’aide. C’est tout cet ensemble qui fait que je me sens bien mais je crois que je ne suis pas le seul."

La confiance de Bru

Surtout, le changement de capitaine était une évidence pour tout le monde. La transition s’est donc effectuée en douceur et bienveillance. "Max Lamothe est un super joueur, qui apporte énormément, mais surtout j’aime beaucoup l’homme. C’est un enfant de l’UBB, un pur produit bordelais et un jeune en devenir. C’est un choix très pertinent qui va lui permettre de prendre encore une nouvelle dimension." Face à Castres, Mahamadou Diaby s’est donc comporté comme un véritable lieutenant.

"Nous avons beaucoup échangé et travaillé ensemble pendant toute la semaine, raconte le troisième ligne. Pendant le match, il savait qu’il pouvait compter sur moi et il m’a consulté pour prendre des décisions. Tout s’est fait naturellement. Il faut aussi l’épauler. Il ne peut pas tout faire non plus. Je lui ai répété que l’on était ensemble pour essayer de lui faciliter sa première en tant que capitaine. Mon leadership est essentiellement basé sur l’éthique de travail et l’exemplarité. Le statut est une chose mais je ne change pas. J’essaie toujours d’être exemplaire et de montrer la voie. Ça ne change pas grand-chose pour moi d’autant plus que Yannick m’a témoigné sa confiance depuis qu’il est arrivé, et je n’ai pas envie de le décevoir. Il sait qu’il peut compter sur moi pour être le joueur que j’étais ces dernières années, au-delà du statut." En étant toujours à la pointe du combat et en gardant un œil bienveillant sur son jeune successeur.