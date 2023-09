Arrivé à l’intersaison de Brive, l’ouvreur a été auteur de deux premières sorties réussies sous ses nouvelles couleurs. Séduit par son profil, Mignoni veut en faire son "leader de jeu".

"Il n’était pas encore arrivé que certains se demandaient pourquoi il était là." Depuis les départs épineux et conjugués de Carbonel et Belleau, la Rade s’embrase facilement à l’ouverture du dossier "numéro 10". Pierre Mignoni, l’enfant du Port-Marchand, connaît la ville, ses charmes et ses failles, comme sa poche. Tout juste les valises ouvertes au Cap Brun, Enzo Hervé (24 ans), au jeu des comparaisons avec Ihaia West, désigné successeur providentiel du duo "Carbo-Belleau" avant son vol retour rapide vers La Rochelle, a mis tout le monde d’accord. Sérieux dans le jeu et efficace au but, le môme du Bugue Athletic Club a rassuré. "Il est très bon, a reconnu le manager varois. Il a fait de gros efforts physiques avant de venir. Il s’est affûté, il s’est préparé en conséquence. Il n’a pas pris beaucoup de vacances, ça montre son appétit."

"Il faut qu’il devienne le patron"

À l’image des Rouge et Noir, l’intéressé est revanchard. Sa fin d’aventure en tribune avec le CAB de Collazo lui a laissé un goût amer. "On peut dire que j’ai eu le temps de me préparer, confiait-il en juillet dernier. Je voulais partir, mais je savais surtout où je mettais les pieds à Toulon. Si j’étais arrivé avec la forme de Brive, ça aurait été très compliqué." En quête d’un suppléant à Biggar, le RCT voulait de prime un élément Jiff pour s’éviter de nouveaux maux. La denrée est rare et onéreuse. Si le dossier Jalibert a été ouvert, sa visite du Campus en octobre le prouve, l’entité au muguet s’est tournée vers un joueur moins connu, mais à façonner. "Pendant mes six années à Brive, j’ai joué le maintien. Ça a été très dur mentalement. À mon âge, c’est le moment de relever un défi au-dessus. Avec mon vécu, je pense pouvoir apporter, notamment quand ça sera dur et qu’il faudra se resserrer. Mais, j’ai le sentiment que ça va bien se passer."

Comme face aux perches (10/11, son seul échec a permis à Serin de marquer contre l’Aviron), Hervé est juste sur ses mots. Pendant ce temps, Lolesio (20 sélections avec les Wallabies) ramasse les miettes (16 minutes de jeu). Pour le triptyque initial, Mignoni a mis en avant la "connaissance du Top 14" pour justifier son choix, tout en évoquant l’axe de progression principal de son nouveau protégé. "Il est très bien intégré, maintenant… Il faut qu’il devienne le patron, un leader de jeu ! Il doit prendre beaucoup plus d’ampleur mais il est sur le bon chemin."