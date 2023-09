Les Tarnais voulaient engranger un maximum de points avant la longue coupure.S’Ils parvenaient à gagner samedi, ils seraient dans les clous de leur objectif.Sinon…

Un dernier éclat avant d’entrer dans un long tunnel.Voilà ce que staff, dirigeants, joueurs et supporters attendent de la rencontre de samedi face à l’Aviron bayonnais, la dernière à Pierre-Fabre avant la grande coupure que le Top 14 s’accorde durant la Coupe du monde. Pendant huit longues semaines, les yeux du monde seront tournés vers la compétition phare du rugby mondial, plongeant les clubs de l’élite dans la léthargie.

Les Tarnais voulaient profiter de ce début de saison à nul autre pareil pour engranger un maximum de points, en profitant à plein de leur statut "privilégié" d’équipe peu pourvoyeuse d’internationaux (un seul joueur concerné par le Mondial, Santiago Arata avec l’Uruguay). À l’heure où nous écrivons ces lignes, le bilan des Tarnais est comptablement correct.Ils ont réussi à empocher une victoire à domicile en ouverture du championnat contre Pau et à prendre un bon point de bonus à l’extérieur sur la pelouse de l’Union Bordeaux-Bègles. Une victoire samedi face à Bayonne permettrait aux Castrais de basculer dans le bon wagon et de coller au top 6, objectif avoué du club cette saison, avant d’entrer dans cette période nouvelle que tous les clubs vont devoir apprendre à gérer, avec une nouvelle préparation à intégrer.

Museler Lopez !

Avant ça, il y a donc un dernier match à gagner. Sans quoi, la préparation risquerait de débuter avec un gros mal de tête pour l’effectif tarnais qui ne collerait pas à ses objectifs, accusant un bilan plutôt négatif de deux défaites pour une victoire. Nathanaël Hulleu, le jeune ailier du CO arrivé de Vannes à l’intersaison, sait que ce match est très important pour son équipe : "Bayonne est vraiment une très belle équipe avec de très bons joueurs dans toutes ses lignes. Nos avants vont avoir un gros travail pour contrer leurs porteurs de balle et le principal enjeu pour nous sera de réussir à contenir l’influence de Camille Lopez, qui marche sur l’eau depuis la saison dernière et qui peut faire basculer un match à lui tout seul."

La solution ? Elle tiendra dans la capacité des Tarnais à faire sortir l’ouvreur maestro des Bayonnais de sa zone de confort."Il faudra être agressif, lui couper les espaces, l’empêcher de jouer dans son fauteuil", reprend le jeune finisseur castrais.

Plus facile à dire qu’à faire, bien sûr, mais les Tarnais n’ont pas leur pareil, en général, pour faire déjouer les autres équipes, surtout sur leur pelouse de Pierre-Fabre. Nathanaël Hulleu, à qui les coachs font confiance et qui est déjà très épanoui dans l’équipe et dans sa nouvelle vie à Castres, sera l’un des atouts du CO. Pour déjà regarder devant.