Après une préparation tronquée par une blessure, Bautista Delguy est de retour avec Clermont. L’ailier argentin veut à nouveau faire parler ses jambes de feu.

Bautista Delguy est revanchard. Sélectionné pour préparer la Coupe du monde avec l’Argentine, l’ailier de Clermont n’a finalement pas été retenu pour porter le maillot des Pumas au Mondial. Une énorme désillusion, en partie due à une blessure mineure qui l’a empêché de taper dans l’œil de Michael Cheika. "J’ai senti une tension à l’ischio lors de ma première semaine de préparation, à Mendoza, donc je n’ai pas pu jouer. J’ai ensuite fait du renforcement et de la réhabilitation mais cela n’a pas suffit…", admet avec déception Delguy. "C’est dommage. J’ai beaucoup travaillé. Quand j’ai signé à Clermont j’avais cet objectif, je voulais élever mon rugby. Mais aujourd’hui, je suis à l’ASM et je veux prendre ma revanche !"

Pour sa deuxième saison en Auvergne, l’Argentin veut consolider sa naturelle place de titulaire. Car l’année dernière, Bautista Delguy a sans aucun doute gagné le statut de la meilleure recrue clermontoise. Sans Damian Penaud mais avec les débuts tonitruants de Joris Jurand, le Puma est prêt à mordre à nouveau. "Je suis très content d’être de retour ici. C’est ma deuxième saison et le staff attend de moi que je sois constamment dangereux et que je marque des essais. C’est mon job. Je veux être le meilleur joueur possible et je vais beaucoup travailler dans ce sens", prédit Delguy, qui s’attend à du lourd ce samedi, contre La Rochelle.

"Une histoire bien différente"

En septembre 2022, Bautista Delguy posait ses valises en Auvergne juste avant la réception de ces mêmes Rochelais. En tribune, l’Argentin se souvient du match monumental réalisé par ses coéquipiers à l’époque. "Je me rappelle de ce match ! C’était mon premier week-end ici, ça m’a beaucoup marqué. On avait fait un gros match avec une défense exceptionnelle. Aujourd’hui l’histoire est bien différente. Ils ont beaucoup d’internationaux qui ne seront pas là, mais ils ont énormément de bons joueurs comme Dulin par exemple", annonce le feu follet argentin. Avec sept essais en vingt rencontres la saison passée, Delguy veut élever ses standards et aider l’ASM à retrouver le haut du tableau, "sa place naturelle". Avant cela, une victoire contre le double champion d’Europe est capitale. "J’aimerais bien marquer au Michelin si je joue, bien sûr. On a une très belle équipe avec des grands supporters et il faudra leur donner des émotions." La Yellow Army n’attend que cela.