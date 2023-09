Rémi Bourdeau, recrue de choix, n’a pas attendu pour s’intégrer au mieux au sein de son nouveau club. Lors sa première titularisation à Toulon, il a déjà répondu aux attentes.

Meilleur défenseur face à Toulon avec douze plaquages réussis, Rémi Bourdeau renvoie bien les espérances placées en lui. C’était aussi sa première titularisation. Avec la venue d’Arthur Iturria et Rodrigo Bruni, ce recrutement haut de gamme en troisième ligne amènera bien des solutions à Gregory Patat. Ne serait-ce déjà pour soulager le trio inamovible de la saison précédente, Uzair Cassiem, Baptiste Héguy et Pierre Huguet. La saison dernière, les deux flankers avaient disputé les dix-huit derniers matchs d’affilée ensemble…

L’ancien Rochelais a opté pour Bayonne la saison dernière alors que son contrat courait encore une année chez les Maritimes qui ne s’opposaient pas à son départ anticipé. Le patron du rugby bayonnais a donc saisi l’opportunité, lui qui l’avait déjà fait venir de Béziers lorsqu’il entraînait La Rochelle. Bayonne s’est attaché cette saison à un recrutement de haut niveau et Rémi Bourdeau a fait partie de ces joueurs ciblés. Restait pour lui à s’intégrer dans un groupe déjà très uni dans la performance. "J’ai signé très tôt la saison dernière, raconte-t-il. J’ai vu tous les matchs de Bayonne et quand j’ai vu l’équipe évoluer, c’était hyper rassurant. Après juste un an de Top 14, on sentait la sérénité qui se dégageait. J’avais beaucoup d’excitation à rejoindre ce groupe et je ne suis pas du tout déçu."

Se fondre dans le moule

Le natif de Paris repart pour une nouvelle expérience… qui lui en rappelle une autre. "Ce club, dans ses infrastructures ressemble à La Rochelle. On retrouve aussi son projet juste avant sa réussite et au moment où j’y arrivais."

Rémi Bourdeau a emmagasiné beaucoup de savoir-faire pendant ses cinq années à La Rochelle. Avec, notamment, ses deux dernières saisons pleines où il a disputé la majorité des matchs, porté même le brassard de capitaine et remporté deux fois la Champions Cup. Mais il ne se sent pas du tout porteur d’un quelconque message. Il veut simplement se fondre dans le moule, sans bruit. "Je ne me sens pas investi d’une mission, explique-t-il. Je fais mon job. Je veux apporter le maximum de ce que je peux. Je veux simplement réussir à m’intégrer au plus vite dans ce club, dans cette culture. Une fois que j’arriverai à jouer, j’essaierai d’apporter ma pierre à l’édifice." Le troisième ligne connaît celle qui l’attend à Castres. Un peu la même qu’à Toulon. Amertume en moins ?