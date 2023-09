Pas épargné par le sort, les Isérois se retrouvent en plus confrontés à un calendrier qui peut entamer leur capital fraîcheur.

Il y avait, avant même le coup d’envoi du championnat, cette sanction prononcée à l’encontre du FC Grenoble avec un retrait de six points et pour laquelle il vient de faire appel et de décider d’engager une action en justice. Il y a eu aussi l’accumulation de blessures au sein de son groupe, les dernières en date, suite au match contre Colomiers, le privant du talonneur Mathis Sarragallet (cheville) et du troisième ligne Talalelei Gray (contracture).

Par épargné par le sort, le club isérois ne l’est pas plus par un calendrier qui après un voyage à Colomiers la semaine passe le mène à Dax, quatre jours avant de recevoir Biarritz. "Nous sommes rentrés à cinq heures du matin samedi de notre déplacement à Colomiers. Nous allons partir ce jeudi pour Dax et rentrer samedi pour de suite préparer la réception de Biarritz. On ne peut pas dire que le calendrier nous favorise. À un moment il faut intégrer le fait que la nature du calendrier peut être une composante dans la préservation de l’intégrité physique des joueurs. Nous devons composer avec et nous nous sommes organisés pour relever le défi de la fraîcheur physique dans cet enchaînement, le club a fait l’effort d’opter pour un déplacement en avion à Dax", explique Aubin Hueber, le manager grenoblois.

Se méfier de Dax

Il est un autre défi, purement sportif celui-là, auquel ses joueurs vont être confrontés. "Nous sommes rentrés sans le moindre point de Colomiers et nous pouvons avoir des regrets. En fin de match nous gâchons une belle occasion d’essai. Il ne suffit pas d’entrer le ballon dans l’en-but, il faut l’aplatir. À Dax nous devrons nous montrer plus efficaces".

Avant de penser à la prochaine réception des Basques, les Grenoblois veulent se concentrer sur leur confrontation avec les Landais, sans se laisser prendre au piège de l’a priori comme en témoigne l’approche de leur entraîneur : "Dax a connu deux défaites pour son retour en Pro D2, c’est le genre de situation qui peut pousser une équipe à trouver des ressources devant son public. Nous nous attendons à nous retrouver face une équipe qui aura des intentions, de la détermination. Nous devrons être prêts à relever ce défi".