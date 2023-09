Excellent à l'arrière face à Béziers la semaine passée, Stuart Olding est un des cadres du CAB. Face à Montauban, l'Irlandais va enchaîner à l'arrière.

Dans quel état d’esprit étiez-vous cette semaine après avoir retrouvé le goût de victoire contre Béziers ?

Cela fait toujours du bien de retrouver le chemin de la victoire, surtout avec la manière et devant notre public. Face à Béziers, nous avons pu mettre notre jeu en place. Et puis, c’est toujours plaisant d’arriver à l’entraînement le lundi après une victoire. Tout le monde est plus motivé, en forme, avec le sourire. Toutefois, il faut garder en tête que nous avons encaissé un essai dans les dernières minutes, la faute notamment à notre indiscipline. Nous devons toujours nous améliorer dans ce domaine qui nous a déjà fait défaut à Agen.

Patrice Collazo insistait avant le lancement du championnat sur l’importance des matchs à l’extérieur. On vous imagine donc ambitieux au moment d’aller à Montauban ?

Le championnat ne fait que commencer mais nous voyons que Provence Rugby et Vannes sont très forts et ont déjà gagné à l’extérieur. Nous allons nous concentrer sur nous, mais nous devons engranger le plus de points possible assez vite pour la suite de la saison. On sait que c’est toujours difficile de gagner à l’extérieur, mais c’est très important dans ce championnat de Pro D2 de le faire rapidement. À nous de rester plus disciplinés, froids dans la tête, et calmes pour nous imposer à Montauban.

Vous avez évolué à l’arrière lors du dernier match, un poste assez inhabituel pour vous. Comment vous êtes-vous senti ?

Je me suis senti très bien à l’arrière. J’ai déjà évolué quelques fois à ce poste l’an dernier, mais surtout j’y jouais beaucoup quand j’étais plus jeune. J’aime bien évoluer en fond de terrain car nous avons plus d’espaces, on voit mieux les mouvements de nos partenaires, mais aussi des adversaires. Je suis prêt à jouer n’importe où sur le terrain selon les besoins du coach. Je trouve ça important de changer de poste, de travailler à l’entraînement dans différentes positions. Par exemple, je peux aider les autres si je ne joue pas ouvreur, ou organiser au mieux le jeu quand j’évolue en 10, etc.

L’effectif a beaucoup évolué notamment derrière, vous faites partie des tauliers maintenant… Quel est votre rôle auprès des recrues ?

C’est déjà ma sixième année à Brive, ça passe très vite (rires) ! J’ai aussi eu cette expérience d’arriver dans un nouveau pays, sans parler français, sans connaître la ville, donc c’est tout naturellement que j’ai fait le maximum pour intégrer les nouveaux et les mettre à l’aise le plus vite possible. Et ça s’est très bien passé, les recrues apportent beaucoup de fraîcheur et d’énergie au groupe.

Avec votre pied gauche, vous offrez une alternative à Jackson Garden-Bachop sur le terrain. Comment jugez-vous votre association ?

C’est précieux d’avoir un pied gauche et un pied droit sur le terrain. Ça permet d’avoir plusieurs solutions que ce soit pour jouer au pied mais aussi à la main. J’aime bien jouer avec lui, car c’est quelqu’un d’expérimenté, de très fort techniquement et qui a toujours un bon ressenti pour jouer les bons coups. C’est vraiment positif !