Ce vendredi les Montalbanais recevront les Brivistes dans leur antre. Pour faire face à la densité de leurs adversaires, le jeu au pied sera sans doute une arme précieuse.

Quand on voit le dernier match des Brivistes face à Béziers, on se demande forcément quel sort sera réservé aux Montalbanais vendredi soir. Les anciens pensionnaires du Top 14 arrivent prêts et proposent un défi physique qui semble bien au dessus des standards du Pro D2. C’est avec ça que devaient composer « P.-P » Lafond et son staff en début de semaine. Pour rivaliser avec Brive, ce qui paraissait donc le plus évident était de trouver une solution pour contourner « un jeu direct très rude », explique Julien Gauthier, en charge du jeu au pied montalbanais avant de reprendre : "Brive descend du Top 14, c’est une équipe qui a aussi des individualités qui peuvent faire la différence à tout moment sur toutes les lignes du jeu. C’est la troisième journée, c’est à Sapiac, nous devons faire preuve de précisions. C’est un test contre une très grosse équipe." Il n’y aura sans doute pas meilleure occasion de tester le mental des troupes que d’enchaîner un déplacement compliqué à Nevers avec cette rencontre face à Brive. C’est sûr. Le tout est qu’au delà du caractère que montreront les Montalbanais face aux hommes de Patrice Collazo, l’objectif sera de figurer au mieux.

« Éviter une multiplication des collisions »

Car au vu de son passé récent, l’USM sait que chaque point sera précieux en ce début de saison, au risque de plonger dans le bas du classement aussi rapidement que neige fond au soleil. Ce qui amène à penser que pour espérer une victoire (ou un bonus défensif le cas échéant), il faudra suivre le plan à la lettre.

Quel plan ? Il serait naïf de croire que le staff montalbanais aurait livré tous ses secrets ici mais Julien Gauthier donne tout de même quelques clés : "On sait que Brive est une équipe avec beaucoup de densité. L’utilisation du jeu au pied sera donc une arme pour éviter une multiplication des collisions, qu’elles soient offensives ou défensives. Il faudra être intelligent sur l’utilisation du jeu au pied. Jusqu’à présent sur tous nos matchs de préparation et sur le début de saison nous avons eu une stratégie assez intelligente. En revanche, dès que nous avons de l’échec technique on s’expose comme contre Castres lors du match de préparation ou contre Nevers dernièrement. Il faut être plus précis dans le jeu au pied pour s’éviter des collisions que l’on pourrait subir et qui nous ferait perdre des mètres." Voilà qui pourrait grandement aider les Montalbanais à contourner la densité des visiteurs du jour.