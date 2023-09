Pour s’éviter la crise et lancer définitivement sa saison, l’US Dax n’a pas d’autre choix que de l’emporter contre Grenoble, vendredi soir, devant son public.

C’est peu dire que la sortie médiatique de Benjamin Gufflet, dans nos colonnes ce lundi, a fait trembler les murs et réveillé la ville de Dax, si calme en temps normal. Après deux défaites, quatre-vingts points encaissés et une peu glorieuse quinzième place, le nouveau patron du rugby landais a décidé de taper du poing sur la table. "Je me demande si notre équipe a le niveau pour jouer en Pro D2 et si notre staff a le niveau pour entraîner en Pro D2", disait l’homme d’affaires dans l’entretien qu’il nous a accordé.

Une manière de secouer ses troupes, même si le championnat n’a repris que depuis deux journées, et de mettre la pression sur son groupe, après un début de saison raté. "Il est évident qu’on ne pourra pas attendre le deuxième bloc pour aller chercher une première victoire, poursuivait Gufflet au cours de cette même interview. Je serais obligé d’en tirer les conséquences rapidement et de trouver la meilleure formule pour l’intérêt du club." Alors à l’aube d’une réception de Grenoble périlleuse, Jeff Dubois et son staff se retrouvent face à une obligation de résultat et cette semaine, dans les Landes, c’était « mobilisation générale ».

Barrère : « On a pris ça dans les dents »

On ignore si les propos de Benjamin Gufflet auront l’effet escompté dès vendredi, mais ils ont au moins eu le mérite de piquer plusieurs joueurs. Il faut dire que le président du directoire n’avait pas hésité à pointer du doigt les prestations de plusieurs d’entre eux : "Je suis assez déçu par certains cadres qui nous ont rejoints et qui devaient nous apporter beaucoup plus par leur expérience, leur leadership." Cette semaine, sur notre site Rugbyrama.fr, le troisième ligne Jean-Baptiste Barrère est revenu sur cette sortie médiatique "On a pris ça dans les dents, mais c’est à nous de réagir et de montrer qu’on a le niveau du Pro D2. Le président a le droit de nous taper dessus, ça ne fait jamais plaisir, mais quand tu prends quatre-vingts points en deux matchs, il faut fermer sa gueule, bosser et rebondir rapidement. Nous voulons montrer à tout le monde qu’on a le niveau pour ce championnat."

Défense et discipline

Pour y parvenir, l’USD sait qu’elle devra, avant tout, se montrer irréprochable sur deux secteurs qui sont la discipline et la défense. Trop pénalisée lors des deux premières journées, elle a déjà reçu trois cartons jaunes et, à chaque fois, la période passée en infériorité numérique a été fatale aux Landais, puisque les rouge et blanc ont encaissé trop de points.

"Nous allons essayer de rendre une copie sur 80 minutes et non pas sur 50 ou 60, comme on a pu le faire depuis le début de saison, explique l’ancien flanker de Béziers. Il faut qu’on arrive à faire un match plein pour montrer un autre visage de l’US Dax." Et mettre fin à une série de cinq défaites consécutives, toutes compétitions confondues, qui dure depuis le mois de mai et la demi-finale retour de Nationale.