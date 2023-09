L'édito du vendredi : chéri, fais-moi peur

L'édito du vendredi, marquée par l'actualité bleue à une semaine à peine du jour-J...

Les Bleus ne seraient pas prêts, pas totalement, pas complètement, pas définitivement ? Drôle d’idée, qu’on a pourtant senti monter au long de l’été. Où l’on joue à se faire peur. C’est parfois légitime, comme lorsque Romain Ntamack a quitté la pelouse un samedi, a boité bas le dimanche, a passé une IRM le lundi et, enfin, a annoncé sa grave blessure qui le priverait de Mondial. On a flippé parce que Ntamack, ce n’est pas rien. C’est à lui que le staff tricolore avait confié une bonne tranche de la conduite du jeu des Bleus. Et puis, l’Australie est venue nous rendre visite. Jalibert a joué. Jalibert a très bien joué, trouvant enfin en bleu un équilibre entre gestion et attaque qui lui manquait jusque-là. Jalibert a rassuré. Jalibert nous a rassurés. Jalibert a assuré. Fin de la tachycardie. Repos des méninges.

On joue aussi à se faire peur pour tout et n’importe quoi. L’équipe premium – comment ça, il ne faut plus dire « premium » ? – a remporté ses deux matchs de préparation, mais ce n’était pas bien. Pas assez. C’est ce qu’il paraît. Parce qu’on aurait pris trop de points face à l’Écosse, quand bien même on en a marqué plus que ce XV du chardon pas si tendre.

Alors, des points, on en a pris moins et marqué plus face à l’Australie. 40 grains, mon ami. Rien que ça. Alors, heureux ? On entend ici et là les pisse-froid, qui nous rétorquent que l’Australie serait nulle. Vraiment nulle ? Pas plus nulle, à tout dire, que celle qui aurait dû s’imposer sur cette même pelouse du Stade de France en novembre dernier (2022) sans un ultime exploit de Penaud. Et si ces Wallabies version 2023 n’ont effectivement rien de la redoutable armée des maréchaux Gregan-Larkham qui régna sur le monde, on oublie un peu vite qu’en d’autres temps où ils n’étaient guère meilleurs, ils venaient sans mal nous corriger à Paris. C’était il n’y a pas si longtemps. Ne pas avoir la mémoire courte.

Alors, est-ce que tout fut parfait, dans ce qu’on a vu des Bleus cet été ? Évidemment que non. Évidemment qu’il reste quelques retards en défense, quelques inquiétudes en conquête, quelques approximations de passes et des joueurs qui, aujourd’hui, n’ont pas encore donné la pleine mesure de leur talent. Évidemment que l’Irlande, la Nouvelle-Zélande et plus encore l’Afrique du Sud ont de quoi briser notre rêve, casser le jouet et faire pleurer l’enfant qui sommeille en nous. Ce n’est pas contestable. Mais s’il y a un moment où un souffle de mauvaise foi doit nous emporter, c’est bien maintenant. C’est l’heure d’y croire.

Nous sommes à sept jours de l’ouverture d’une Coupe du monde où les Bleus se présenteront pour la première en telle position de force. Avec presque 80 % de succès sur un mandat, et une génération talentueuse comme jamais. Un Mondial sur son sol et un engouement populaire que jamais le rugby français n’avait connu auparavant. Un nirvana, oui, qui nous attend chaque week-end dans nos stades. Et des Bleus, qu’on se le dise, définitivement prêts pour leur rendez-vous d’une vie. Alors, de quoi se plaint-on ?