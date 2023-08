Le marché des « 10 » commence à s’activer. Chez les «JIff », le Lyonnais et le Racingman, tous deux en fin de contrat, étudient les possibilités du marché tandis que l’anglais pourrait s’inviter.

Si le marché des transferts a été relativement calme jusqu’alors, Coupe du monde oblige, les recruteurs s’activent progressivement, notamment au poste clé d’ouvreur. Comme évoqué dans ces colonnes, Joris Segonds (26 ans) a donné, courant août, son accord à Bayonne sur la base d’un contrat de cinq ans. Dans son sillage, les tractations et prises de renseignements se sont accélérées.

Du côté des Jiff, deux joueurs ont particulièrement la cote: le Lyonnais Léo Berdeu (25 ans) et le Racingman Antoine Gibert (25 ans), dont le devenir est indécis. Le Lyon olympique universitaire a commencé à prospecter sur le marché pour anticiper le départ possible de Berdeu tandis que le Racing 92 n’a pas encore entamé de négociations pour une prolongation de contrat de son actuel 9-10.

Le CV de Léo Berdeu est en effet à l’étude sur le bureau des dirigeants du Racing 92, du Stade français et de l’ASM, tous en éveil sur ce secteur. Le profil du second attise également de la convoitise à Paris, Clermont et Lyon. Le Stade toulousain, en réflexion quant à la meilleure manière d’accompagner Romain Ntamack et Antoine Dupont à la charnière à terme alors que Paul Graou (26ans) dispose d’une année optionnelle, n’est aussi pas insensible à la polyvalence et au potentiel d’Antoine Gibert. Le Castrais Santiago Arata (26 ans, 45 sélections) est un autre possible renfort au niveau des demis.

Quid de Plisson et Mc Intyre ?



Au-delà de Gibert et Berdeu, d’autres spécialistes non-Jiff vont s’inviter dans le jeu de chaises musicales. Ainsi, le CV de l’Anglais George Ford (30 ans, 86 sélections) a-t-il récemment été envoyé aux dirigeants du Racing 92 ?

Après avoir approché sans succès son compatriote Marcus Smith et alors que le dossier du Springbok Manie Libbok est compromis, l’ouvreur du XV de la Rose et de Sale pourrait-il être le 10 d’expérience voulu par Stuart Lancaster ? L’hypothèse est crédible.

Si Berdeu, Gibert et Ford tiennent entre autres le haut de l’affiche, d’autres 10 vont animer le marché. On pense ainsi à Jules Plisson (32 ans, 19 sélections), au sujet duquel l’ASM n’a pas encore tranché, ou de Jake Mc Intyre (29 ans), que l’Usap espère garder et qui sort d’une belle saison. Des clubs de Pro D2 sont à l’affût d’une belle pioche, à commencer par l’ambitieux Aix-en-Provence, désireux de s’attacher les services d’un 10 de grande stature.