Elle commence ce samedi, avec le duel des extrêmes entre le promu oyonnaxien et le champion en titre toulousain. Mais découvrez dès ce jeudi les compositions probables de toutes les équipes prenant part à cette troisième journée de Top 14.

Oyonnax – Toulouse

Le XV de départ probable d’Oyonnax : 15. Sweetnam ; 14. Stark, 13. Farrell, 12. Millet, 11. Reybier ; 10. Soulan, 9. Cassang ; 7. Credoz, 8. Grice, 6.Lebreton ; 5. Fabregue, 4. Kornath ; 3. Oz, 2. Durand, 1.Raynaud (cap.).

Remplaçants : 16. Geledan, 17. Bordenave, 18. Lebas, 19. Fifita, 20. Ruru, 21. Bouraux, 22. Ravouvou, 23. Berthaud.

Infirmerie : victime d’une fracture de la branche zygomatique lors du match contre Clermont, le troisième ligne Filimo Taofifenua a été opéré avec succès tout comme le deuxième ligne Ewan Johnson (ménisque). De retour face au Stade français, le deuxième ligne Phœnix Battye a été victime d’une entorse du coude et sera indisponible six semaines. Le pilier Antoine Abraham souffre d’une entorse cervicale. L’ailier Joe Ravouvou fait son retour dans le groupe et devrait débuter sur le banc.

Le XV de départ probable de Toulouse : 15. Lebel ; 14.Tauzin, 13.Costes ou Barassi, 12.Guitoune, 11.A.Retière ; 10.Searle, 9.Graou ; 7.T.Ntamack, 8.Roumat, 6.Banos ou Placines ; 5.Meafou, 4.Fa’asalele ou Brennan ; 3.Franks, 2.Cramont, 1.Neti (cap.).

Remplaçants : 16. Boubila, 17.Ainu’u, 18.Vergé, 19.Elstadt ou Brennan, 20.Placines, 21. Maka, 22.Delpy, 23.Merkler.

Infirmerie : chez les avants, Hugo Reilhes et Joshua Brennan ont repris l’entraînement cette semaine. De leur côté, derrière, Edgar Retière et Dimitri Delibes sont toujours indisponibles, tout comme Kalvin Gourgues et Setareki Bituniyata. Ce dernier s’est blessé face à Montpellier dimanche dernier et souffre d’une entorse de la cheville. Baptiste Germain a lui été opéré de sa luxation du coude subie aussi face au MHR. Le demi de mêlée ou demi d’ouverture devrait être opérationnel dès l’après-Coupe du monde. Il devrait être remplacé dans le XV de départ par l’Anglais Billy Searle.

Castres – Bayonne

Le XV de départ probable de Castres : 15. Dumora ; 14. Palis, 13. Séguret, 12. Cocagi, 11.Hulleu ; 10. Popelin, 9. Fernandez ; 7.Delaporte, 8. Ardron, 6.Babillot (cap.) ; 5. Staniforth, 4. Nakarawa ; 3. Hounkpatin, 2.Barlot, 1.Walcker.

Remplaçants : 16. Zarantonello, 17. Tichit, 18. Maravat, 19.Cope, 20. Doubrère, 21. Le Brun, 22. Nakosi, 23. Chilachava.

Infirmerie : le deuxième ligne Florent Vanverberghe, qui s’est donné une fracture d’une omoplate avant le premier match de la saison, sera absent des terrains pour une durée de six semaines. Derrière, Martin Laveau, lui, poursuit sa rééducation tout comme Antoine Bouzerand, blessé à un ménisque. Ce dernier reviendra au rugby progressivement à partir du mois de septembre. En deuxième ligne, Ryno Pieterse, touché par une entorse d’une cheville, fera son retour après la trêve. Enfin, Wayan de Benedittis poursuit sa réathlétisation consécutive à des douleurs lombaires.

Le XV de départ probable de Bayonne : 15. Tiberghien ; 14. Callandret, 13. Muscarditz, 12.Buliruarua, 11. Erbinartegaray ; 10. Lopez, 9. Machenaud ; 7.Iturria, 8. Cassiem, 6. Bourdeau ; 5. Paulos, 4. Marchois (cap.) ; 3.Tatafu, 2. Bosch, 1. Béthune.

Remplaçants : 16. Giudicelli, 17. Cormenier, 18. Ceyte, 19. Huguet, 20. Rouet, 21. Dolhagaray, 22. Baget, 23. Scholtz.

Infirmerie : Matis Perchaud (aponévrose plantaire) est toujours indisponible. Gaëtan Germain qui se remet de son opération des ligaments croisés du genou, est attendu après la Coupe du monde. Bastien Pourailly (fracture du péroné) a repris l’entraînement collectif mais il est encore trop tôt pour qu’il puisse postuler. Luke Morahan a toujours des problèmes médicaux. Yoan Orabé souffre d’une périostite. Kaminieli Rasaku vient de repartir aux Fidji en raison d’un problème familial.

Stade français – Montpellier

Le XV de départ probable du Stade français : 15. Hamdaoui ; 14.Etien, 13.Ward, 12.Pi.Boudehent ou Delbouis, 11.Dakuwaqa ; 10.Barré, 9.Kockott ; 7.Hirigoyen, 8.Habel-Kuffner, 6.Briatte (cap.) ; 5.Van der Mescht, 4.Gabrillagues ; 3.Melikidze, 2.Ivaldi, 1.Abramishvili.

Remplaçants : 16. Peyresblanques, 17.M.Alo-Emile, 18.Pesenti, 19.Azagoh, 20.Zabalza, 21.Henry, 22.Delbouis ou Pi.Boudehent, 23.Ndiaye.

Infirmerie : Hugo Zabalza, demi de mêlée en provenance de Bayonne blessé durant la période de préparation, devrait faire son retour sur le banc des remplaçants. Stéphane Ahmed, titulaire contre Oyonnax, n’a pas été retenu dans le groupe. Etien est donc de retour. Sekou Macalou (France), Joe Marchant (Angleterre), Brad Weber (Nouvelle-Zélande) ou encore Paul Alo-Emile (Samoa) sont absents en raison de leur participation à la Coupe du monde.

Le XV de départ probable de Montpellier : 15. Tisseron ; 14. Ngandebe ou De Nardi, 13.Darmon, 12. Serfontein, 11. Bridge ; 10. Carbonel, 9. Coly ; 7. Bécognée (cap.), 8. Nouchi ou Simmonds, 6. Van Rensburg ; 5. Duguid, 4. Verhaeghe ou Stooke ; 3. Tu’inukuafe, 2. Karkadze, 1. Forletta ou Erdocio.

Remplaçants : 16. Sonzogni, 17. Erdocio ou Forletta, 18. Stooke ou Verhaeghe, 19. Simmonds ou Nouchi, 20. Doan, 21. Foursans, 22.Lucas, 23. Rae.

Infirmerie : Yacouba Camara a repris l’entraînement sans contact. Bastien Chalureau est en congé. Tolu Latu est suspendu pour son carton rouge contre Toulouse, Brandon Paenga-Amosa est toujours forfait. Légèrement touché la semaine dernière contre Toulouse Jan Serfontein était sorti tôt et a été préservé toute la semaine mais il devrait tenir sa place à Paris. La recrue montoise Alexandre De Nardi pourrait faire son premier match avec son nouveau club.

Pau – Lyon

Le XV de départ probable de Pau : 15. Maddocks ; 14. Laporte, 13. Gailleton, 12. Decron, 11. Carol ou Attissogbe ; 10. Simmonds, 9. Daubagna ; 7.Zegueur, 8. L. Whitelock (cap.), 6. Hewat ; 5. Metz, 4. Ducat ; 3. Corato, 2. Rey, 1. Thompson-Stringer.

Remplaçants : 16. Ruffenach, 17. Seneca, 18. Auradou ou Cummins, 19. Puech, 20. Robson, 21. Mondinat ou Desperes, 22. Vatubua ou Ezeala, 23. Tokolahi.

Infirmerie : pas d’évolution par rapport à la semaine passée du côté des blessures à Pau, le deuxième ligne Mickaël Capelli a été touché au genou contre Castres lors de la première journée et souffre d’une entorse du ligament latéral interne. Toujours en deuxième ligne, le jeune Brent Liufau souffre de la même blessure. Eliott Roudil et Aminiasi Tuimaba sont eux des blessés de longue date. Le centre est absent depuis février après sa rupture du ligament croisé, tandis que le Fidjien s’est fracturé l’avant-bras en fin de saison dernière. Beka Gorgadze, Guram Papidze, Lekima Tagitagivalu, Sam Whitelock, Tumua Manu et Siegfried Fisi’ihoi participent à la Coupe du monde.

Le XV de départ probable de Lyon : 15.Arnold (cap.); 14.Abrahams, 13.Regard, 12.Godwin, 11.Dumortier; 10.Jackson, 9.Pagès; 7.Cretin, 8.Botha, 6.Guillard; 5.Roussel, 4.Lambey; 3.Medrano, 2.Coltman, 1.Kaabeche ou Rey.

Remplaçants : 16. Marchand, 17. Rey ou Kaabèche, 18. Geraci ou Goujon, 19. Kpoku, 20. Dumas, 21. F. Smith, 22. Parisien, 23. Tafili.

Infirmerie : touché à la cheville à La Rochelle, le pilier droit Demba Bamba ne sera pas de la partie pas plus que le centre Maraku, victime d’un coup au niveau du dos. Revenu de l’équipe de France avec une douleur aux cervicales, Sébastien Taofifenua sera également ménagé. En revanche, les Lyonnais peuvent compter sur les retours de Tafili et Regard (mollet), ainsi que sur la première du Sud-Africain Thaakir Abrahams.

Racing 92 – Perpignan

Le XV de départ probable du Racing 92 : 15. Spring ; 14. Taofifenua, 13. Klemenczak, 12.Chavancy (cap.), 11. Naituvi ; 10. Gibert, 9. Le Garrec ; 7.Baudonne, 8. Joseph, 6. Diallo ; 5. Sanconnie, 4. Chouzenoux ; 3. Laclayat, 2. Tarrit, 1.Ben Arous.

Remplaçants : 16. Chat, 17 Moukoro, 18. Poloniati, 19. Hemery ou Kamikamica, 20.Le Bail, 21.Tedder, 22. Saili, 23. Gomes Sa.

Infirmerie : le pilier international tricolore Thomas Laclayat fêtera samedi après-midi face à Perpignan sa première titularisation avec le Racing 92, sa nouvelle équipe. En troisième ligne, Ibrahim Diallo devrait quant à lui remplacer Wenceslas Lauret, légèrement blessé, en troisième ligne. À la charnière, Nolann Le Garrec et Antoine Gibert devraient de leurs côtés avoir la responsabilité de mener le jeu francilien.

Le XV de départ probable de Perpignan : 15. Dupichot ; 14. Crossdale, 13. Acebes, 12.Duguivalu, 11. Dubois ; 10. McIntyre, 9. Ecochard ou Deghmache ; 7. Galletier (cap.), 8. Velarte, 6. Sobela ; 5. Tuilagi ou Moreaux, 4. Labouteley ; 3. Roelofse, 2. Maurouard, 1.Chiocci.

Remplaçants : 16. Montgaillard, 17. Lotrian, 18. Moreaux ou Tuilagi, 19. Bachelier, 20. Deghmache ou Ecochard, 21. Naqalevu, 22.Goutard, 23. Joly.

Infirmerie : Jacobus Van Tonder, absent au moins deux mois (pectoral), et Alan Brazo (ischio-jambiers) pour quelques semaines, ne seront pas opérationnels pour le déplacement en terre francilienne. Ces défaillances en troisième ligne contraindront à une réflexion du staff pour l’élaboration du groupe alors que Matthieu Ugena n’est plus très loin de reprendre. Franck Azéma disposera par la suite de l’intégralité de son effectif.

Clermont – La Rochelle

Le XV de départ probable de Clermont : 15. Newsome, 14. Jurand ou Delguy, 13. Simone (cap.), 12. Hériteau, 11. Raka, 10. Urdapilleta, 9. Bézy, 7. Yato, 8. Timu, 6. Dessaigne, 5. Simmons, 4. Lanen, 3. Slimani ou Ojovan, 2. Fourcade, 1. Falgoux.

Remplaçants : 16. Jules Rosette ou Fainga’a, 17. Bibi Biziwu, 18.Jedrasiak, 19. Tixeront, 20. Sanga, 21. Belleau, 22. Delguy ou Rozière, 23. Ojovan ou Slimani.

Infirmerie : Baptiste Jauneau (entorse tibio-fibulaire) et Pierre Fouyssac sont les grands absents clermontois, même si l’arrivée de Folau Fainga’a au talonnage devrait soulager Étienne Fourcade. Mais Christophe Urios ne pourra toujours pas aligner Yohan Beheregaray (pubalgie), Benjamin Boudou (fracture du péroné) et Alexandre Fischer (rupture des ligaments croisés). Marcos Kremer, Tomas Lavanini (Argentine), Fritz Lee (Samoa) et George Moala (Tonga) sont tous en sélection.

Le XV de départ probable de La Rochelle : 15. Dulin ; 14. Thomas, 13. Nowell ou Tabualevu, 12. Favre, 11. Leyds ; 10. Reus, 9. Kerr-Barlow (cap.) ; 7. Jegou, 8. Cancoriet 6. Dillane ; 5. Picquette, 4. Lavault ; 3. Holz, 2.Lespiaucq-Brettes, 1. Paiva.

Remplaçants : 16. Idoumi ou Pollard, 17. Colombe Reazel, 18.Ployet, 19. Haddad-Victor, 20. Iribaren, 21. West, 22. Tabualevu ou Bosmorin, 23. Kuntelia.

Infirmerie : victime d’une alerte musculaire mardi, Nowell est incertain. Tanga (pectoral) n’a pas encore repris le chemin de l’entraînement. Rhule (genou) reste convalescent et aucune date de retour n’a encore été annoncée. Touché à l’épaule et match de préparation et forfait lors des deux premières journées de championnat, Haddad-Victor devrait débuter sa saison au Michelin, où, en septembre 2021, il avait inscrit son premier essai chez les professionnels.

Bordeaux-Bègles – Toulon

Le XV de départ probable de Bordeaux-Bègles : 15. Ducuing ; 14. Buros ou Tambwe, 13.Dubié, 12. Tapuai, 11. Uberti ; 10. Holmes, 9. P. Abadie ; 7.Miquel ou Vergnes-Taillefer, 8. Lakafia, 6. Diaby ; 5. Douglas, 4. Holmes ; 3. Cobilas, 2. Lamothe ou Maynadier, 1. Kaulashvili.

Remplaçants : 16. Maynadier ou Latterrade, 17. Boniface, 18.Ricard, 19. Vergnes Taillefer ou Gardrat, 20. Nanette, 21. Garcia, 22.Depoortere, 23. Sadie.

Infirmerie : trois joueurs n’ont pas pu s’entraîner en début de semaine. Il s’agit du talonneur Maxime Lamothe (béquille), du troisième ligne Bastien Vergnes-Taillefer (adducteurs) et de l’ouvreur Matéo Garcia (protocole commotion). Ils apprendront ce vendredi s’ils peuvent postuler au match de dimanche. Poirot, Gazzotti, Cazeaux, Bochaton, Marais, Lesgourgues et Sa sont à l’infirmerie.

Le XV de départ probable de Toulon : 15. Luc ; 14. Dréan, 13. Rabut, 12. Tuicuvu, 11.R.Rebbadj ; 10. Hervé, 9. Serin (cap.) ; 7. E. Abadie, 8.S.Tolofua ou Youyoutte, 6. Le Corvec ou Du Preez ; 5. Jones, 4. Tanguy ; 3. Setiano 2. C. Tolofua, 1. Priso.

Remplaçants : 16. Boulassel, 17. Devaux, 18. Warion ou Halagahu, 19. Du Preez ou S.Tolofua ou Youyoutte, 20. Danglot, 21. Lolesio, 22.Smaili, 23. Brookes.

Infirmerie : la victoire face à Bayonne a fait de la casse. Jérémy Sinzelle (commotion) et Teddy Baubigny (fracture de la main) sont forfaits et rejoignent Anthony Étrillard (talon d’Achille), Swan Rebbadj (ligament croisé d’un genou) et Marius Domon (cheville). Selevasio Tolofua et Cornell Du Preez ont été ménagés cette semaine pour des douleurs aux cervicales. Des décisions seront prises à l’approche du match. Bien évidemment, les Varois ne peuvent pas compter sur leurs nombreux internationaux pour cette rencontre (Gros, Gigashvili, Alainu’uese, Ribbans, Ollivon, Isa, White, Biggar, Villière, Paia’aua, Waisea, Wainiqolo, Fainga’anuku).