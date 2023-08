Ce samedi à 17 heures, Castres reçoit Bayonne à Pierre-Fabre dans le cadre de la troisième journée de Top 14. Midi Olympique vous offre l'opportunité de gagner deux places pour cette rencontre en participant à un jeu gratuit.

Castres et Bayonne marchent bien en ce moment : cela tombe bien, les deux équipes s'affrontent ce samedi 2 septembre. Sur la pelouse de Pierre-Fabre, les deux équipes seront revanchardes après leurs courtes défaites lors de la deuxième journée, face à l'UBB et Toulon. Mais avec cinq points, elles figurent toutes les deux dans le top 6 actuel du championnat. Et si vous alliez assister à ce match prometteur de cette troisième journée de Top 14, la dernière avant que la Coupe du monde ne prenne définitivement le pouvoir.

Midi Olympique vous offre cette semaine l'opportunité de gagner deux places en tribunes VIP pour Castres - Bayonne, en jouant à un jeu gratuit, sans obligation d'achat. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer ici, avant de vous connecter et de participer au jeu. Alors bon courage !

Vous avez jusqu'au 31 août pour tenter votre chance.