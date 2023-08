Le rugby anglais va mal, des clubs à la sélection nationale. Une crise généralisée qui, selon nos informations, pourrait conduire à un exil de plusieurs dizaines de joueurs dans les semaines à venir.

Le rugby anglais est au plus mal. Non content de voir son XV de la Rose perdre pour la première fois de son histoire contre les Fidji – et de surcroît à Twickenham – les clubs ne vont pas beaucoup mieux. D’abord, rappelons que trois d’entre eux ont brutalement disparu de la première division l’année dernière : les Worcester Warriors, les Wasps et enfin les London Irish. Trois clubs historiques qui, en mettant la clé sous la porte (nous ne reviendrons pas ici sur les spécificités de leurs situations respectives) ont logiquement créé un afflux massif de joueurs anglais sur les marchés des autres nations. Si certains joueurs, comme le deuxième ligne international Joe Launchbury, a fait le choix de rester au pays en s’engageant avec les Harlequins, un grand nombre de ses compatriotes ont choisi l’exil pour rejoindre le Top 14 : Henry Arundell au Racing, Sam Simmonds et Harry Williams à Montpellier, Joe Marchant au Stade français, Jake Nowell à la Rochelle, et l’on en passe…

Soixante à quatre-vingts joueurs dans les starting-blocks

Selon nos informations, cet exode massif ne serait pas terminé. Loin de là. Car entre soixante et quatre-vingts joueurs anglais souhaiteraient quitter le Premiership (qui ne reprendra qu’à partir du 13 octobre prochain) pour rejoindre des clubs de Top 14. Règlement Jiff oblige, tous ne pourront pas trouver l’asile bien sûr. Mais une bonne vingtaine de ses dossiers concerneraient des joueurs de premier plan qui seraient susceptibles d’intéresser des clubs français. Affaire à suivre…